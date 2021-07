Nových tenisek si užila jen malou chvíli

I když byla mladá žena za krádeže odsouzena a potrestána a letos v květnu se vrátila z posledního nepodmíněného trestu, opět se měla dopustit krádeže. O víkendu v jednom mosteckém supermarketu si vybrala bílé tenisky a s těmi zamířila do zkušební kabinky, kde si obula nové boty a své staré dala do krabice, kterou vrátila do regálu. To jí zřejmě nestačilo a odcizit měla i vrtačku. Její počin neunikl pozornosti tamní ostrahy, která podezřelou poté, co prošla pokladní zónou bez placení, zdržela. Odcizené věci v celkové hodnotě 2 298 korun byly zajištěny, ale nemohly být vráceny zpět do prodeje z důvodu poškození obalu a kvůli hygienickým předpisům. Vrchní inspektor mostecké policie 21leté ženě sdělil ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Za tuto krádež ženě hrozí až tříletý trest odnětí svobody.