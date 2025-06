Investice přes 121 miliard korun, prvenství na trhu čerpacích stanic a zodpovědný pilíř české ekonomiky. ORLEN je v Česku 20 let.

Rafinérská a petrochemická skupina ORLEN Unipetrol, jediný zpracovatel ropy a výrobce pohonných hmot v České republice slaví dvacet let příslušnosti k nadnárodnímu koncernu ORLEN, který je největší kapitálovou společností v regionu střední a východní Evropy. Za tu dobu koncern ORLEN vybudoval v České republice úspěšnou rafinérskou a petrochemickou skupinu, podnikající v řadě průmyslových odvětví a výrazně se podílející na stabilitě a rozvoji české ekonomiky a průmyslu. Za dvacet let působnosti v Česku skupina investovala více než 121 miliard korun, stala se lídrem na českém trhu čerpacích stanic a významným zaměstnavatelem i podporovatelem vzdělávání.

Dne 4. června 2004 byla podepsána smlouva mezi nadnárodní společností PKN ORLEN, Fondem národního majetku a Českou konsolidační agenturou o prodeji státního většinového podílu ve výši 63 % v petrochemické skupině Unipetrol společnosti PKN ORLEN. V následujícím roce Evropská komise v souladu s nařízením Evropské unie o spojování potvrdila souhlas s navrhovaným převzetím Unipetrolu koncernem PKN ORLEN. Proces privatizace společnosti Unipetrol byl dokončen a společnost se stala významnou součástí největší rafinérské a petrochemické skupiny ve střední Evropě.

V následujících letech skupina ORLEN Unipetrol zkonsolidovala rafinérský segment postupným odkoupením akcionářských podílů jednotlivých rafinérských společností v Česku a zaintegrovala je do jedné společnosti ORLEN Unipetrol RPA. Integrační proces vyvrcholil v roce 2018, kdy se koncern ORLEN stal jediným, stoprocentním, vlastníkem skupiny ORLEN Unipetrol.

„Unipetrol je jednou z klíčových společností skupiny ORLEN. Náš dlouhodobý závazek dokazuje, že s důsledností a silnými partnerstvími můžeme nejen dosáhnout našich obchodních cílů, ale také přinést hmatatelné výhody české ekonomice a širšímu regionu. Během uplynulých dvou desetiletí jsme do Unipetrolu investovali více než 20 miliard zlotých. Vybudovali jsme společnost, která je připravena čelit tržním výzvám a zajistit bezpečné dodávky pohonných hmot. Hodláme soustavně posilovat pozici Unipetrolu a expandovat do nových oblastí,“ uvedl Ireneusz Fąfara, generální ředitel a předseda představenstva skupiny ORLEN.

Dnes do skupiny ORLEN Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo v Pardubicích, neratovická společnost Spolana, otrokovická společnost REMAQ, výzkumné centrum v Brně, logistické společnosti ORLEN Unipetrol Doprava a PETROTRANS a inženýrská projektová společnost ORLEN Projekt. Skupina je také majoritní vlastníkem hokejového klubu HC VERVA Litvínov, který se v roce 2015 stal mistrem České republiky v ledním hokeji.

„Během dvaceti let se stal ze skupiny ORLEN Unipetrol silný hráč na domácím i evropském trhu, atraktivní zaměstnavatel a inovativní lídr, který je dobrým a ohleduplným sousedem v místech svých výrobních aktivit, zodpovědným partnerem českého státu a jedním z pilířů jeho ekonomiky,“ říká Mariusz Wnuk, předseda představenstva skupiny ORLEN Unipetrol, a dodává: „Svou roli si plně uvědomujeme a jsme připraveni ji plnit i nadále, a to nejen v časech prosperity, ale také v období složité geopolitické a makroekonomické situace.“

Součástí ORLEN Unipetrolu je i síť čerpacích stanic ORLEN v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Se 441 čerpacími stanicemi a tržím podílem na prodeji pohonných hmot ve výši 28,1% je v Česku lídrem trhu a významným inovátorem. V roce 2005, kdy ORLEN vstoupil do skupiny ORLEN Unipetrol, bylo v její síti 305 stanic a tržní podíl v Česku byl na úrovni jedenácti procent. ORLEN investoval do modernizace čerpacích stanic desítky miliard korun a v roce 2010 byl v Česku poprvé uveden gastronomický koncept Stop Cafe. V roce 2016 byl představena inovovaná verze Stop Cafe s rozšířenými relaxačními zónami a širokou nabídkou čerstvých, na místě připravovaných jídel. Dnes je Stop Cafe součástí již 358 čerpacích stanic. V roce 2006 byla na trh uvedena prémiová paliva VERVA a v roce 2017 uvedla síť ORLEN na trh nová paliva s čisticím účinkem EFECTA DIESEL a EFECTA 95. V roce 2021 byla spuštěna unikátní platební a benefitní zákaznická mobilní aplikace ORLEN.

Na slovenský trh vstoupila síť ORLEN v roce 2019 a na maďarský trh v roce 2022. Nyní na Slovensku provozuje 97 čerpacích stanic a v Maďarsku 139 stanic. Na obou trzích se jedná o jednu z nejrychleji se rozvíjejících sítí s velkým potenciálem dalšího růstu. Rozsáhlé zkušenosti skupiny ORLEN Unipetrol na maloobchodním trhu vedly v roce 2025 k zásadnímu rozšíření kompetencí. Vedle provozování čerpacích stanic značky ORLEN v Maďarsku a na Slovensku, se český ORLEN Unipetrol stal kompetenčním centrem pro rozvoj nepalivového segmentu a občerstvení pro celou mezinárodní síť ORLEN zahrnující více než 3 500 čerpacích stanic v sedmi zemích.

Skupina ORLEN Unipetrol za dobu fungování pod nadnárodní skupinou ORLEN investovala v Česku více než 121 miliard korun. Nejvýznamnější investicí se stala stavba nové jednotky na výrobu moderního vysokohustotního polyetylenu v Litvínově v celkové hodnotě téměř deseti miliard korun, která byla uvedena na provozu v roce 2020. Významnou investici představuje také jednotka na výrobu kapalného uhlovodíku s názvem dicyklopentaiden. Unikátní proces izolace a destilace dicyklopentadienu byl vyvinut vědci skupiny ORLEN Unipetrol ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. ORLEN Unipetrol se tak stal významným dodavatelem této žádané komodity s vysokou marží na evropský trh, protože pokrývá dvacet procent výrobní kapacity v Evropě.

Významné investice proudily také do průběžné modernizace všech výrobních jednotek v rámci celé skupiny a jejich postupné transformace směrem k nízkoemisní až bezemisní budoucnosti. Součástí těchto investic jsou také dlouhodobé investice do ochrany a podpory životního prostředí. Tyto investice zahrnují i dlouhodobé investice do ochrany a podpory životního prostředí. V souladu s širší strategií skupiny si ORLEN Unipetrol klade za cíl dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Do roku 2030 plánuje snížit své emise o 25 % oproti roku 2019. Toto úsilí je podpořeno investicemi ve výši 35 miliard korun do dekarbonizace, vyšší energetické účinnosti, důrazu na obnovitelné zdroje, recyklace plastů, rozvoje pokročilých biopaliv a digitalizace.

ORLEN Unipetrol je v České republice jedna z největších firem z hlediska obratu a zaměstnává více než 5400 lidí, v roce 2005 měla společnost přes 7200 zaměstnanců. ORLEN Unipetrol je významným podporovatelem vzdělávání, společenského, sportovního a komunitního života a životního prostředí. V roce 2015 založila ve svém výrobním areálu v Záluží u Litvínova ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou takzvané Univerzitní centrum, ve kterém nabízí vysokoškolské studium přímo v podmínkách výrobního závodu. Jedná se o v Česku unikátní propojení státní vysoké školy a průmyslového podniku. V roce 2022 do tohoto projektu přistoupila také Fakulta strojní Českého vysokého učení technického. Aktivity spadající do společenské zodpovědnosti skupiny jsou od roku 2016 sdruženy do Nadace ORLEN Unipetrol, která se záhy

stala významným subjektem podporující středoškolské a vysokoškolské vzdělávání a propagaci chemie a dalších přírodních věd.

Skupina ORLEN Unipetrol obdržela řadu ocenění, například v oblastech výroby, inovací či péče o zaměstnance. Ocenění za technologický rozvoj je reprezentováno jednotkou na výrobu dicyklopentadienu (DCPD) v Litvínově. Ta byla oceněna titulem Nejlepší technická stavba roku 2022 a tým vědců, který navrhl unikátní výrobní postup, obdržel Cenu Inženýrské akademie ČR (2024) za vývoj a realizaci technologie. Skupina ORLEN Unipetrol se dlouhodobě umisťuje mezi nejlepšími zaměstnavateli v Česku. Získala certifikaci Top Employer (2023–2025), titul Pluxee Zaměstnavatel roku 2024 a byla zařazena mezi TOP Zaměstnavatele 2024. Oblíbenost značky ORLEN u českých spotřebitelů potvrzuje fakt, že síť čerpacích stanic ORLEN již šestkrát získala titul Nejdůvěryhodnější značka v České republice a třikrát cenu Obchodník roku.