O domy hrůzy v Janově se jejich majitelé nezajímají

Nezaplacené služby, vytékající voda do sklepů, prázdné a vyrabované byty, špína, zápach. Takřka neřešitelné problémy některých domů v Janově nabírají na obrátkách. Vlastnit byt v takovém domě je za trest a zbavit se ho je nemyslitelné. Byt je neprodejný, závazky stoupají a vlastníci se na společnému postupu nemají šanci domluvit. Na jeden vchod je jich totiž až několik desítek. A většina ani není z České republiky.

Příkladem jedním za všechny je číslo popisné 256, 267 a 258 v Albrechtické ulici. V domě před pár dny praskl přívod vody. Voda začala vytékat do zamčeného prostoru sklepů. Zbylých pár nájemníků, kteří v tomto domě hrůzy ještě bydlí, bylo bezradných. Nevěděli, co dělat, netušili, kdo má od společných prostor klíče, anebo, to nejčastěji, je situace vůbec nezajímala a řešit ji nechtěli. Zasáhli až strážníci městské policie. I mužům zákona ale trvalo téměř hodinu, než se postupně dopracovali k někomu, kdo sklepní prostory odemkl. Na podlaze už zatím bylo patnáct centimetrů vody. Dům je ve stále horším stavu. Většina bytů je prázdná. Naděje na to, že se v tomto případě něco změní, je minimální. Jedinou možností by byly legislativní změny, o které usiluje už delší dobu Ústecký kraj. Ty by pomohly všem sociálně vyloučeným lokalitám, kterých je v Ústeckém kraji nejvíc v celé republice. „Vlastníci domů a bytů se pohybují v kruhu. V domech jsou majitelé například z Ukrajiny, kteří své byty pronajímají a je jim jedno komu, neplatí za služby a nejsou dostižitelní. I když se zbytek vlastníků snaží, jeden takový celou snahu zmaří. Situaci by pomohlo řešit, pokud by mohl být byt takovému majiteli vyvlastněn. V případě, že se o svou nemovitost nestará a narušuje tím soužití v celém domě,“ uvedl jako příklad jedné změny náměstek hejtmana Martin Klika. Mezi další pak patří navrhované omezení počtu lidí v jednom bytě, tak zvané hygienické normy, možnost, aby mohli ostatní vlastníci bytů ovlivnit, komu bude byt pronajat, kdo s nimi bude v domě bydlet. To vše už ale kraj i jednotlivá města během posledních let navrhovaly.

Ale zpět k domu v Albrechtické ulici. Přestože město v současné době vykupuje některé vybydlené domy v Janově, aby je zdemolovalo, na tento si nesáhne. Vlastníků jen tří vchodů je celkem 60. Domluva není možná. Vlastníci se nedohodnou ani mezi sebou, nemohou společně zaplatit závazky a investovat do rekonstrukce domu, aby se dostali zpět na startovací čáru a začali znovu a lépe spravovat svůj majetek. Dvaadvacet vlastníků je totiž z Ruska nebo Ukrajiny. Byty v domě vlastní také sedm realitních agentur, většinou z jiných měst, převážně z Prahy. Trvalé bydliště v tomto domě má pouze šest ze všech šedesáti vlastníků. Většina vlastníků bytů v tomto domě se už o svůj majetek nezajímá.