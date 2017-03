O prázdninách mostečtí strážníci už do Lomu nepojedou

Mostečtí městští strážníci budou pomáhat už jen v Obrnicích, Lužicích, Braňanech a Patokryjích. V Lomu končí a to 30. června.

Město udělalo podrobný průzkum, jak efektivní jsou pro něj veřejnoprávní smlouvy s okolními městy a obcemi, v nichž slouží hlídky Městské policie Most. „O ukončení smlouvy s Lomem jsme rozhodli už na jednom z předešlých zasedání rady města. Teď jsme podrobili průzkumu i další obce. S Lomem je smlouva maximálně finančně i personálně nevýhodná. Mostečané nás navíc nesčetněkrát upozorňují, že hlídky městské policie jsou málo vidět. Tato smlouva vytěžovala jednu hlídku denně a to velmi, tak pak nemohla být k dispozici v Mostě,“ komentoval hlavní důvody primátor Jan Paparega. Policejní hlídky „půjčoval“ Most do Lomu od roku 2012. „Rozhodli jsme se k revizi smluv už při jednání o rozpočtu. Smlouva s Lomem neměla být nikdy uzavřena,“ míní primátor a zároveň odmítá, že by celá záležitost měla mít politický podtext. Město slíbilo, že o zrušení hlídek bude jednat s vedením Lomu. „Paní starostka byla vyzvána, abychom se sešli. Ke schůzce však nedošlo. Chceme se zachovat fér, a i když by se společné jednání neuskutečnilo, veřejnoprávní smlouvu chceme ukončit nejdříve k 30. červnu, abychom Lomu dali dostatečný čas k tomu, aby si zajistil náhradu,“ ujistil dále Jan Paparega.

Hlídky mostecké městské policie budou ale i nadále sloužit na základě veřejnoprávních smluv v okolních obcích – Obrnicích, Lužicích, Braňanech a Patokryjích, a to za stejných podmínek jako doposud. „Žádná další obec kromě těchto požadavek nevznesla. Zůstaneme jen u těchto,“ ujistil první muž města.