O prázdninách zkrácení úředních hodin

Magistrát města Mostu na měsíce červenec a srpen, tedy po dobu letních prázdnin, zkracuje úřední hodiny v úterý a ve čtvrtek o jednu hodinu, otevřeno pro veřejnost tedy bude v tyto dny do 13 hodin. Uvedené dočasné zkrácení úředních hodin se týká také podatelny a pokladny.

Změny se dotknou i informační recepce a pracoviště Czech Point v přízemí magistrátu, které budou své služby poskytovat v úterý, čtvrtek a pátek do 14 hodin. V pondělí a ve středu budou všechny agendy úřadu poskytovány podle běžného rozvrhu, tedy do 17 hodin, a informační recepce do 17:30 hodin.

Aktuální úřední hodiny najdete v podrobném přehledu pod článkem. Uvedené změny jsou dočasné, od září budou úřední hodiny opět v obvyklém režimu.