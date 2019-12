O třídě Budovatelů se rozhodne v architektonické soutěži

Zapojte se do příprav! Třída Budovatelů, hlavní dopravní tepna města, se připravuje na proměnu své podoby. Její centrální část se má do budoucna proměnit v příjemnější místo. Obyvatelé Mostu mohou nyní v rámci příprav soutěže vyplnit on-line dotazník, díky kterému může město Most získat cenné informace a promítnout je do zadání.

Proměnit se má část třídy od Prioru k bývalému Rozkvětu, a to včetně přilehlých chodníků a veřejných prostor. Protože se jedná o významný a intenzivně využívaný veřejný prostor, rozhodlo se vedení města Mostu jít cestou architektonické soutěže. Lidé sem často chodí na nákupy, na úřady, za kulturou, je zde důležitý dopravní uzel a v neposlední řadě zde řada lidí také bydlí. Soutěžící architekti budou mít za úkol navrhnout jak celé území upravit, aby se z něj stalo příjemnější místo a lidé se v něm měli důvod zastavit, ne jím pouze v rychlosti projít. Architektonická soutěž městu umožní vyzvat k řešení tohoto prostoru ty nejlepší ateliéry a vybrat si tak z širší nabídky návrhů, což běžně využívaná zadávací řízení neumožňují.

V současné době probíhá sociologické šetření, díky kterému může město získat informace od obyvatel a promítnout je do zadání. Tým vedený společností AGORA CE připravil dotazník, který mohou obyvatelé Mostu do 15. 12. 2019 vyplnit online na http://budovatelka.cz/.

Zde se budou průběžně objevovat také další informace o soutěži a jejích výsledcích, které by měly být známy v září 2020.