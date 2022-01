Podle křesťanské tradice by měl být stromeček odstrojený do první neděle po svátku Tří králů. V ten den se slaví Křest Páně a pro křesťany tímto dnem končí Vánoce. Někteří odstrojují stromky dříve, a tak už od pondělí 3. ledna každý den vyjede do ulic města Litvínova vůz Technických služeb, který vyhozené stromky odveze. O vyhozené stromky se postarají také Technické služby Meziboří