O víkendu projede Mostem nadměrný náklad

V termínu 13. prosince kolem 15:00 hodin proběhne jednorázová přeprava nadměrného nákladu (typ Tank) o celkové hmotnosti jízdní soupravy až 65 tun. Přeprava je povolena Ministerstvem dopravy a povede z Česko-saských přístavů Lovosic přes několik obcí Ústeckého kraje až do Komořan.
Souprava bude přesouvána pouze v denních hodinách a za doprovodu vozidla. Z bezpečnostních důvodů může v některých místech dojít ke krátkodobému omezení provozu, zejména při průjezdu užšími úseky a mostními konstrukcemi, kde je nutné dodržet sníženou rychlost. Není plánovaná dlouhodobá uzavírka, avšak doporučujeme řidičům v uvedeném období počítat s možným krátkým zdržením na trase přepravy.