O vstupenky na Czech Truck Prix je zájem

Vzhledem k vládním opatřením proti šíření epidemie koronaviru a nemoci COVID-19 museli organizátoři závodního víkendu evropského šampionátu okruhových tahačů Czech Truck Prix na mosteckém autodromu omezit počet diváků. Nejnavštěvovanější akce kalendáře autodromu a zároveň akce patřící do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje každoročně přiláká pod Hněvín desetitisíce fanoušků. Letos bude mít komornější atmosféru.

Uskuteční se od 28. do 30. srpna a vzhledem ke zrušení dvou úvodních závodních víkendů převezme úlohu zahajovacího podniku letošní zkrácené sezóny. Více informací a možnost zakoupit vstupenky https://www.autodrom-most.cz/cz/czech-truck-prix-3/

Diváci budou v areálu autodromu rozděleni do pěti sekcí od A do E s kapacitou 1 000 lidí pro každý ze tří dní. „Vstupenky prodáváme na e-shopu našeho webu, kde si každý může vybrat den i sektor, přičemž páteční program, který je vymezený tréninkům bez závodů, je za polovinu. Jakmile se naplní kapacita sektoru, budou k dispozici už jen ty s volnými místy. O vstupenky je zájem. Ten největší pak podle očekávání o sektor E, tedy o prostor nad šikanou po cílové rovince,“ vysvětlila obchodní a marketingová manažerka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.

Lidé nebudou moci sektor během dne opustit, zamezený je také přístup do paddocku. „V každém sektoru zajistíme potřebné zázemí, tedy občerstvení a toalety. Chápeme, že omezení nejsou pro diváky příjemná. Nicméně chceme jim umožnit být u toho, jinak to bohužel nejde. Na drtivou většinu závodů, které se po koronaviru odjely, neměli diváci přístup vůbec,“ vysvětlila Svobodová.

Seriál mistrovství Evropy v závodech tahačů by měl být letos jen šestidílný. Oproti původním plánům se kvůli epidemii koronaviru neuskuteční závody na Nürburgringu v Německu a na Slovakia Ringu. Czech Truck Prix na konci srpna tak bude první akcí sezony. Pokud nenastanou žádné nepředvídatelné okolnosti, následuje belgický Zolder (12. a 13. září), španělská Jarama (26. a 27. září), Hungaroring v Maďarsku (17. a 18. října), proslulý okruh Le Mans ve Francii (7. a 8. listopadu) a italské Misano (14. a 15. listopadu).