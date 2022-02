V Kavárně The Most Café (pod terasami mosteckého magitrátu) bude 19. února od 16 hodin poradkyně pro výživu a suplementaci Hanka Rychnovská, kouč pro zdravý životní styl, vyprávět o zdravém životním stylu. I o tom, že to není jen o jídle, ale svou roli hraje i nastavení naší mysli. Dozvíte se, jak je důležité zvolit si udržitelný způsob stravování, starat se o svůj mikrobiom a spoustu dalšího.