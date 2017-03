Obce chtějí změnu podmínek pro veřejně prospěšnou práci

Starostové obcí sdružených ve Svazek obcí v regionu Krušných hor opakovaně upozorňují na zcela nevyhovující pravidla pro poskytování dotací na veřejně prospěšné práce. Jejich připomínky řešila také Regionální stálá konference Ústeckého kraje. Ta od státu žádá změnu podmínek tak, aby pomohla nespokojeným obcím.

Veřejně prospěšná práce se na jednání Svazku obcí v regionu Krušných hor dostává opakovaně. Problémy s veřejně prospěšnou prací každoročně řeší hlavně starostové menších horských obcí. Úřad práce sice starostům vychází vstříc a poskytuje dotaci na veřejně prospěšnou práci. Problém je ale s opakováním stejných podpořených osob. „Pro Ústecký kraj by měla platit výjimka oproti ostatním krajům. Situace tady u nás je přeci jen jiná, těžší. Zejména v malých obcích je problém najít lidi, kteří jsou ochotní a schopní pracovat. Sotva se během roku naučí svou práci a získají pracovní návyky, musíme je vyměnit za jiné. To je pro starosty malých obcí, kde není moc na výběr, velmi komplikované. Nicméně chci pochválit Úřad práce ČR za vstřícný přístup a spolupráci,“ shrnuje problémy všech starosta Meziboří Petr Červenka. Své připomínky k pravidlům aktivní politiky zaměstnanosti přednesl SORKH také v závěru loňského roku a směřoval je k Regionální stálé konferenci v Ústí nad Labem.

Regionální stálá konference Ústeckého kraje proto doporučuje Ministerstvu práce a sociálních věcí případně Úřadu práce ČR vytvoření nových pravidel aktivní politiky zaměstnanosti. Nová pravidla by měla více zohlednit konkrétní problémy jednotlivých regionů. Umožnit starostům, aby na základě svých znalostí místního prostředí mohli navrhnout určité procento uchazečů k opakovanému zaměstnávání na VPP.

Další příležitost na dotace pro zaměstnance zejména v cestovním ruchu může obcím svazku přinést nový projekt, ve kterém je svazek partnerem Destinační agentuře Krušné hory. „Jedná se o projekt, který by měl přinést dotace na pracovní místa v oblasti cestovního ruchu. V rámci projektu mohou obce, ale i podnikatelé v Krušných horách žádat o dotaci na pracovníky například v informačních centrech, na údržbu turistických tras a památek, do kulturních zařízení a na údržbu sportovních areálů. Projekt je určen primárně pro oblast Krušných hor. Pokud dotaci získáme, zahájíme projekt v září letošního roku a potrvá další dva roky,“ uvedla ředitelka destinační agentury Eva Maříková. Pro Svazek obcí v regionu Krušných hor by to nebyla první zkušenost s dotačními projekty na zaměstnanost. V minulosti byl svazek už dvakrát úspěšným žadatelem. Podpořil tak například mladé lidi bez práce či lidi ohrožené nezaměstnaností vzhledem ke špatné situaci na trhu práce v horách. Pro Destinační agenturu Krušné hory je to v oblasti dotací na zaměstnanost premiéra.