V polovině června byl spuštěn projekt společnosti Obce v datech, porovnávající kvalitu života napříč všemi 206 obcemi s rozšířenou působností. Benchmarking je založený na big datech, které čerpá z internetu pomocí robotů, a na otevřených datech, která jsou získávána z veřejných institucí.

Ústecký kraj otevírá profily měst – Ústí nad Labem, Děčín, Teplice a Most.

Důležité je, že projekt objektivně nahlíží na obce perspektivou občana, který chce mít zdravé prostředí a dobrou zdravotní péči, dostatečné materiální zázemí, dostupnost dobrého vzdělání, pracovní možnosti, služby a zároveň možnost sociálních aktivit atd. Měření probíhá na bázi 29 indexů.

Projekt potvrdil, že města v oblastech těžebního a těžkého průmyslu, tj. v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, vykazují v mnoha indikátorech řádově horší výsledky než jiné oblasti v České republice.

„V první rovině projekt poskytuje objektivní data, která využijeme pro jednání s centrálními orgány ohledně efektivní a především masivní pomoci pro kraj. Ve druhé rovině nám poskytuje indikaci hlavních slabých míst, na která se zaměříme. Pokud budeme stejné věci dělat stejně, tak budeme mít stejné výsledky. I s ohledem na toto srovnání je nutné zvýšit úsilí v mnoha oblastech. Na druhou stranu projekt ukazuje i zajímavý potenciál a silné stránky kraje,“ komentuje zapojení do projektu 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika.

Kraj se musí věnovat relevantním aspektům, které přesahují hranice měst. Výzkum poukázal hlavně na následující slabší stránky kraje:

Vysoký počet exekucí

Vyloučené lokality – koncentrace dávek

Práce – relativně nižší pracovní možnosti

Úroveň středního školství – horšími výsledky u státních maturit

Odlehlost některých obcí – horší dopravní spojení

Relativně nižší aktivita spolků (vyjma Ústí nad Labem)

Na druhou stranu existuje potenciál v těchto oblastech:

V železničním a dálničním spojení, zejména na Prahu i Sasko

Dostupnosti přírodních památek

Dostupnosti služeb ve větších městech regionu

Dostupném bydlení

„Musíme zajistit, aby v kraji chtěli pracovití a šikovní lidé žít, pracovat nebo podnikat a vychovávat rodiny, a k tomu vytvořit podmínky nebo nabídnout pomocnou ruku a maximálně využít finanční podporu. Prosperita regionu je primárně o lidech a jejich potenciálu,“ říká Martin Klika.

Z konkrétních kroků bude kraj v létě realizovat kulatý stůl s podnikateli a dalšími aktéry ke konkrétní pomoci obyvatel Ústecka pro formu podpory a řešení exekučního zatížení obyvatel. Cílem je inovativním způsobem zapojit firmy, lidi a kraj do oddlužení a dát možnost pracovitým lidem důstojně ukončit dluhovou past. Dále bude kraj usilovat o to, aby stát využil mechanismy, které moderním způsobem umožní vysoké investice do soukromých projektů v Ústeckém kraji. Jedná se např. o tzv. Urban Development Funds, které fungují v jiných městech zemí EU, a které umožní návratným způsobem alokovat např. zvýhodněné úvěry a záruky do místních podnikatelských projektů.

„Tam, kde to půjde, tak budeme požadovat přenesení kompetencí na naši úroveň, např. v možnosti mít Urban Development fondy jako v Polsku, Maďarsku nebo Španělsku. Budeme se dožadovat legislativních změn dle našich podmínek pro vyloučené lokality a nedovolíme další průtahy v infrastrukturních stavbách, např. dálnice do D7 do Slaného. Od národní úrovně a ministerstev bychom si představovali opravdu větší aktivitu a rychlost,“ dodává 1. náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika.

Silné stránky našeho srovnání indikují pro Ústecko zajímavé potenciály. Připomeňme např. krajinu po těžbě, kterou lze proměnit v rekreační a urbanisticky zajímavá centra, blízkost Saska, které se profiluje jako německé Silicon Valley, nebo skvělou dostupnost do Prahy díky modernizované trati, dokončené D8 a v budoucnu dokončené D7. „Důležité je opravdu nedělat stejné věci stejně, zejména akcentovat partnerství se soukromým sektorem, který chce na Ústecku dlouhodobě působit, a to inovativní cestou,“ uzavírá vedoucí partner oddělení poradenství Deloitte Pavel Šiška, jehož společnost je hlavním konzultačním partnerem projektu Obce v datech.