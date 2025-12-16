Obchvat Žiželic už je otevřený!

Ředitelství silnic a dálnic otevřelo tři kilometry dlouhý obchvat Žiželic v Ústeckém kraji. Jeho součástí je 380 metrů dlouhý most přes údolí potoku Hutná. Stavělo se metodou Design & Build, tedy Navrhni a postav. Díky obchvatu se zlepší jízda mezi Žatcem a Mostem. Práce trvaly přes tři roky, zprovoznit obchvat se oproti plánu povedlo o dva měsíce dřív. Cena po valorizaci je zhruba 950 milionů Kč bez DPH.
„Pro občany Žiželic i pro všechny řidiče, kteří po silnici I/27 jezdí, jde o velmi důležitý obchvat. Obec Žiželice byla dlouhodobě zatížená tranzitní dopravou — velkým provozem, hlukem, prašností. Díky obchvatu bude jízda mezi Žatcem a Mostem bezpečnější, řidiči se vyhnou nebezpečným sjezdům a zatáčkám. Zároveň se zkrátí jízdní doba a provoz na silnici I/27 bude plynulejší,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Obchvat odvádí tranzitní dopravu mimo obec, přes kterou denně projelo přes 8 000 aut, z toho téměř 2 000 kamionů. Most stojí zhruba 30 metrů nad údolím. Je to dvoutrámová ocelobetonová spřažená konstrukce s nosníkem o šesti polích. Most zároveň zajišťuje mimoúrovňové křížení tratě Praha–Chomutov, čímž zmizí současný nebezpečný železniční přejezd. V části obchvatu směrem na Most je přidaný jízdní pruh ve stoupání, tedy třípruhové uspořádání. Díky tomu bude možné bezpečně předjíždět pomalejší auta. Součástí stavby je chodník s podchodem u autobusové zastávky. „Silnice I/27 mezi Mostem, Žatcem a směrem na Plzeň je velmi zatížená. Řidiči museli u Žiželic sjíždět do obce, a to ve velmi složitých podmínkách. Silnice vedla serpentinami, sjíždělo se do hlubokého údolí do Žiželic, pak se zase vyjíždělo nahoru. Je tam velmi silná kamionová doprava a všichni si dokážeme představit, jaké exhalace a jaký hluk to v obci vytvářelo. Přes údolí jsme postavili krásnou estakádu, takže doprava bude plynulá a bezpečná. Obchvat se stavěl metodou Design & Build a mostní estakáda, která vznikla, je velmi pěkná. Jsem na tu stavbu velmi hrdý,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
Na silnici I/27 buduje ŘSD i další stavby. V Plzeňském kraji staví pětikilometrový obchvat Přeštic a most u města Plasy. V různých fázích přípravy je několik dalších obchvatů i rozšíření silnice I/27.
I/27, Žiželice, obchvat a přemostění
délka: 2960 m
počet stavebních objektů: 50
zhotovitel: společnost Žiželice, vedoucí společník SILNICE GROUP a.s., EUROVIA CZ a.s., SMP CZ a.s., Valbek spol. s r.o., GEOFOS s.r.o.
mosty: 1, délka 380 m
cena stavby dle smlouvy: 820 060 074 Kč bez DPH
cena stavby po valorizaci: cca 950 000 000 Kč bez DPH*
zahájení realizace: 08/2022
zprovoznění: 12/2025
délka stavby do zprovoznění: 40 měsíců
* včetně změn během výstavby, stav k polovině prosince 2025
- Ředitelství silnic a dálnic aktuálně staví celkem 251,1 kilometru nových staveb. Jedná se o 184,2 km dálnic a 66,9 km silnic I. třídy.
- Ve výběrovém řízení se nachází dalších 137,1 km dálnic a silnic I. třídy.
- Kompletní přehled všech připravovaných i realizovaných staveb naleznete v interaktivní mapě na webuwww.rsd.cz.