OBĚTI HOLOCAUSTU PŘIPOMENE 29. LEDNA KLÁRA 3847

Docela velké divadlo Litvínov uctí Mezinárodní den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti inscenací „Klára 3847 – příliš mnoho hvězd“. Příběh o hrůzách holocaustu a 2. světové války vypráví o dívce, která jako jediná z patnáctičlenné rodiny přežila útrapy transportu, selekci, mučení i pochod smrti a věznění v koncentračním táboře Osvětim. Představení, které DVD uvede 29. ledna od 19 hodin, má jednoznačný úspěch nejen „doma“, ale i na zájezdech.

Inscenovaný dokument vychází ze skutečných událostí z období holocaustu během 2. světové války. Příběh dívky, Kláry Brodyové, která byla v roce 1942 pro svůj židovský původ odvezena do koncentračního tábora Osvětim a vězněna tam až do konce války. Její boj o přežití, překonání ztrát příbuzných a přátel, ale především nezlomná vůle přežít v nelidských podmínkách, zaujala i režiséra Stevena Spielberga, který podle jejího vyprávění natočil jeden z dílů dokumentu o holocaustu v době, kdy už jí bylo 85 let a největších hrůzách vyprávěla s naprostým klidem a obrovským nadhledem. Na základě Klářina osobního vyprávění napsala její vnučka, herečka a scenáristka Lenka Lavičková, scénář k inscenovanému dokumentu. Pod vedením režiséra Jurije Galina ho společně nastudovali herci Docela velkého divadla. Hrají: Lenka Lavičková, Jaroslava Zimová, Andrea Traganová, Jana Galinová, Kristýna Lišková, Lukáš Masár, Robert Stodůlka, Petr Erlitz, Petr Kozák, Michal Žižka a ze zvukového záznamu Jindřich Lenc a Roman Štolpa.