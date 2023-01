Oblíbené unikátní večerní výhledy z rozhledny Ledvice pokračují, další výprava 2. února, registrujte se!

Oblíbené unikátní večerní výhledy z rozhledny Ledvice budou pokračovat v roce 2023.

Společnost ČEZ připravila pro velký zájem další večerní prohlídky na rozhlednu v areálu ledvické elektrárny. Registrovat se můžete na čtvrtek 2. února. Prohlídky začínají v 17 hodin, poslední proběhne od 20.45 hodin. Jedné z nich se může účastnit maximálně 10 osob. Z výšky 144 metrů se návštěvníků naskytne výhled na celé Krušnohoří a okolní osvětlená města.

Pravidla pro exkurze na rozhlednu:

– Je možné vzít s sebou děti starší 6 let, děti do 15 let musí být v doprovodu dospělého

– U exkurzí o více než 10 osobách bude na cestu výtahem na rozhledu exkurze rozdělena na skupiny

– Z důvodů bezpečnosti dostane každý účastník rozlišovací vestu

– Každý účastník musí mít mít pevnou uzavřenou obuv

– Před výstupem na rozhlednu je potřeba zvážit, zda zdravotní stav návštěvu účastníkovi umožňuje