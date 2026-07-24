Obnovený památník obětem hornických stávek je opět k vidění i s proklátým lvem

Památník obětem dělnických stávek na mosteckém hřbitově je po rozsáhlé rekonstrukci opět k vidění v celé své kráse. Slavnostního odhalení se zúčastnila i Jana Hanzík, dcera autora památníku Stanislava Hanzíka. Jako restaurátorka a sochařka se podílela na obnově díla svého otce.
Obnovený památník často označovaný jako „mostecký Stonehenge“, prošel kompletní rekonstrukcí včetně restaurování svatyně a náročné opravy betonového schodiště. Na místo se vrátila také socha Proklátého lva – její sádrový odlitek zrestaurovala právě Jana Hanzík a nový odlitek vznikl ve slévárně v Horní Kalné. Slavnostního aktu se kromě primátora Marka Hrvola a dalších představitelů města zúčastnili také zástupci Spolu severočeských havířů, kteří poskytli hornickou reprezentaci při odhalení památníku a přišli uctít památku svých kolegů, kterým je památník věnován. Připomíná oběti generální stávky z roku 1920 a Velké mostecké stávky z roku 1932 a nese jména zastřelených Jana Kříže ze Souše a Josefa Ševčíka z Lomu, po nichž jsou dodnes pojmenovány místní ulice.
Slavnostní odhalení se konalo den před nedožitými 95. narozeninami Stanislava Hanzíka, jehož tvorba je s Mosteckem neoddělitelně spjata. Na rekonstrukci památníku získalo město Most dotaci z Operačního programu Spravedlivá transformace, který podporuje obnovu území zasažených těžbou a průmyslem.
Historie a zajímavosti památníku
„Proklátý lev“ je bronzová plastika lva probodnutého kopím nebo oštěpem – odtud je název „proklátý. Stála uprostřed památníku obětem mosteckých dělnických stávek z let 1920 a 1932.
Hanzíkova socha Proklátý lev je znázorněn s nebývalou expresivitou. V roce 1996 sochu vandalové strhli z podstavce a zničili. Od té doby až dosud nebyla nahrazena – na místě zůstal jen podstavec v památníku. Lev měl symbolizovat sílu, utrpení a oběti dělníků při stávkách, které tehdy v Mostě skončily násilím a smrtí několika lidí. Pomník tak slouží jako pietní připomínka těchto událostí.
Památník byl odhalen roku 1969 a jeho architektura připomíná kruh pilířů podobný Stonehenge.