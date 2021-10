Obora Fláje otevřena veřejnosti a to až do neděle 31. října. Denně od 10 do 15 hodin.

Vstup je povolen pro pěší i cyklisty jen po vyznačené trase na mapě, která je umístěna na vstupních branách obory Fláje. Dodržujte prosím návštěvní řád obory!