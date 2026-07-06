Obora Fláje se od 7. do 9. července otevře pro veřejnost

Od 7. do 9. července lesáci pro veřejnost opět mimořádně otevřou Oboru Fláje.
Obora je běžně veřejnosti uzavřená, pouze občas se otevírá během „Dnů otevřených bran“.
Pěší a cyklisté se mohou v oboře pohybovat od 10 do 15 hodin pouze po vyznačené trase branami Šumenské údolí, Zámecká křižovatka na Dlouhá louka.
Oboru Fláje založili už Valdštejnové v 18. století. Konkrétní údaje o oboře pocházejí z roku 1848, kdy obora měla rozlohu 3760 ha a bylo zde 650 kusů jelení zvěře včetně dovezených jelenů wapiti. V následujícím roce se výměra zmenšila na 900 hektarů a počet jelení zvěře klesl na 150 kusů, přičemž jeleni wapiti byli vystříleni. V roce 1876 se obora zvětšila na 2050 hektarů a stav zvěře na 250 kusů. Poté na jejím území vznikly menší obory určené k chovu jelení, černé, daňčí, srnčí a mufloní zvěře. Na počátku 20. století se v oboře chovala jen jelení a srnčí zvěř. Během první světové války však došlo k velkému úbytku zvěře. V roce 1923 byla obora Valdštejnům zkonfiskována během pozemkové reformy a majitelem obory se stal český stát, který ji předal do správy Ministerstva zemědělství. V roce 1931 se rozloha obory zmenšila na 1424 hektarů. Po druhé světové válce se rozloha zvýšila na 2 273 hektarů a obora sloužila jen pro jelení zvěř. V roce 1977 se zmenšily hranice obory na 1767 hektarů a při poslední rekonstrukci oplocení v letech 1988–1990 se výměra zvýšila na současných 1932 hektarů s kmenovým stavem 300 kusů jelení zvěře.
Obora leží jižně od vodní nádrže Fláje, poblíž obce Klíny. Oblast je součástí Natura 2000 a je známá výskytem tetřívka obecného i dalších chráněných ptáků. Nejvyšší bod obory je Loučná – 956 m n. m. Uvnitř stojí lovecká chata Jiřího návrší a krajina je hodně fotogenická. Návštěvníci se mohou kochat horskými pláněmi, smrkovými lesy a výhledy na Krušnohoří.