Obrničtí policisté objasnili případ vloupání do firmy v jedné obci na Mostecku. Podle nich má vloupání na svědomí dvojice mužů z Mostu ve věku 37 a 36 let, které vyšetřovatel obvinil z přečinu krádeže vloupáním ve spolupachatelství. Povedená dvojice si měla z areálu firmy odnést nářadí v hodnotě 29 300 korun. Jak s lupem obvinění naložili, policistům neuvedli. Oba dva byli již za krádež odsouzeni, starší přišel z vězení loni a druhý je nyní v podmínce. Za krádež jim hrozí s ohledem na kriminální minulost až tříletý trest odnětí svobody. Muži jsou stíháni na svobodě.

Ke krádeži mělo dojít již v létě. Dvojice v noci vylomila plotový díl u 180 cm vysokého oplocení kolem areálu firmy. Muži na místě měli vniknout do trafostanice, ze které měli odcizit kabel a zkratovací soupravu vše za sedm tisíc korun. V reálu se měli dále vloupat do stavební buňky a z ní měli odnést motorové pily, vrtačky a další věci za více než 10 tisíc korun. Podívali se i do skladu, kam vnikli násilím, a s sebou si měli vzít elektrický kompresor, horkovzdušné pistole a jiné nářadí. Policisté odcizené věci už nezajistili.