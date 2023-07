Obyvatelé Resslu si stěžují na hluk a bujaré večírky

Na neustálý hluk a bujaré večírky, které ruší obyvatele obytné lokality pod koupalištěm na Resslu, si přišli zastupitelům postěžovat místní občané. Požadovali zjednat nápravu a upravit vyhlášku.

S naléhavou prosbou přišel na zastupitelstvo obyvatel z oblasti pod resselským kopcem. „Jsem tu nejen za sebe, ale za dalších 32 rodin, kterých se to týká. Jedná se o rušení nočního klidu z restaurace na koupališti, kde absolutně nedodržují vyhlášku, zákon ani žádná jiná pravidla. Pořádají se tam hudební akce a koncerty, které nejsou povolené. Na terase se vysedává a vyřvává i po 22. hodině, a to i v týdnu, nejen o víkendech. Jsme zoufalí,“ podotkl. Obyvatelé několikrát přivolali kvůli hluku i městskou policii. „Policie přijela, udělila pokutu, kterou dotyční zaplatili, ale po chvíli pokračovali s rámusem dál,“ líčil Mostečan a dodal, že se obyvatelé snažili s hlučnými hosty domluvit i po dobrém. „Na žádost obyvatel, které mají koupaliště doslova za hlavou, zda by se mohli ztišit, bylo odpovědí jen hrubé chování a vykázání ze soukromého pozemku. Žádám vás proto o změnu vyhlášky, aby byla lokalita Ressl vyjmuta z možností pořádání hudebních akcí, ale také aby provozovatel dodržoval tržní řád, který se týká i provozování předzahrádek do 22. hodiny,“ navrhoval Mostečan a zmínil špatnou dopravní situaci během letní sezony. „Když je koupaliště otevřené, je dopravní situace v této části katastrofální. Lidé parkují všude možně, na okraji lesa a nedá se tudy skoro ani projet. Situace je tu už neúnosná!“

Vedení města slíbilo, že se bude stížnostmi zabývat. „Restaurace změnila v posledních měsících provozovatele, který je aktivnější než ti předtím. Problém vnímáme a stanovíme opatření ať už ze strany městské policie, tak i z hlediska vyhlášky,“ konstatoval primátor Marek Hrvol a připomněl, že vyhláška od roku 2014 povolovala v této části pořádání některých akcí. „Zamýšlené tu byly akce typu svateb, nikoliv aby se tu každý víkend pořádaly večírky do jedné do rána. Věřím, že bude i vůle zastupitelstva vyhlášku upravit tak, aby reagovala na změnu provozu restaurace. Je v těsné blízkosti obytné zóny. Opatření jsou namístě,“ souhlasil primátor.