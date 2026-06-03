Ocenění „Statečné psí srdce“ získal in memoriam knírač Gandall Venduno z Ústeckého kraje

V letošním ročníku ankety „Statečné psí srdce“ byl oceněn i policejní pes z Ústeckého krajského ředitelství. Bohužel smrtelné nemoci se nevyhýbají ani čtyřnohým parťákům, a tak cenu „Spící srdce“ in memoriam převzala z rukou herce Ondřeje Vetchého psovodka Jana Nováčková bez psího doprovodu. Velký knírač Gandall Venduno totiž podlehl v loňském roce rakovině. „Během své služby u Policie ČR se podílel na řadě pátracích akcí v náročném terénu a opakovaně pomohl při hledání pohřešovaných osob. Patřil mezi spolehlivé vyhledávací psy, kteří zasahují v situacích, kde rozhodují minuty. K ocenění pogratuloval policistce i krajský policejní ředitel Zbyněk Dvořák,“ informovala policejní mluvčí KŘ PČR Ústí Ilona Gazdošová.