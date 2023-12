Ocenění věrných zaměstnanců mostecké nemocnice

Dovedete si představit větší věrnost profesi, a navíc vykonávané v jednom místě a více než půlstoletí v jedné nemocnici? Právě to je případ MUDr. Zdeňka Vejvalky, specialisty Radiodiagnostického oddělení Nemocnice Most, kam nastoupil jako mladý lékař před úctyhodnými 62 roky. Pro mosteckou nemocnici pracuje doposud, když v letech 1979 až 2005 oddělení jako primář vedl. Společně s dalšími deseti zaměstnanci, kteří v mostecké nemocnici pracují přes padesát let, se mu dostalo ocenění a poděkování od vedení nemocnice a Krajské zdravotní.

„Nedá se říct, že radiodiagnostika byla obor, který jsem toužil dělat. Dostal jsem umístěnku do Mostu a vybíral jsem mezi rentgenologií a biochemií, rozhodl jsem se pro první specializaci. Pro mě byla její nejoblíbenější částí intervenční radiologie. Ta mě bavila nejvíc. Uspokojovalo mě, že radiodiagnostická práce se týkala různých medicínských oborů, kdy jsem byl v kontaktu s ostatními kolegy. Když přišel covid, začal jsem pracovat na dálku. Mladí lékaři mají zájem o nové metody, takže na mě, v uvozovkách řečeno, zbývá čtení snímků z klasické rentgenologie,“ říká MUDr. Zdeněk Vejvalka.

Spolu s ním vedení Krajské zdravotní a Nemocnice Most ocenilo za více než 50 let práce v mostecké nemocnici další zaměstnance. Jsou jimi z ortopedického oddělení Lubomíra Uriková, z oddělení centrálních operačních sálů Miloslava Malá, z neurologického oddělení MUDr. Jan Rejda a Alena Fraňková, z Interního oddělení I MUDr. Bořivoj Lůžek a jeho kolega z Interního oddělení II. MUDr. Petr Blažka. Více než 50 let pracuje v Nemocnici Most MUDr. Jiří Kuneš z dětského a dorostového oddělení, Eva Hrdličková z gynekologicko-porodnického oddělení, Eva Chloubová z oddělení laboratorního komplementu a Petr Čondl z oddělení správy a údržby nemovitostí.

„Za vedení společnosti je mi ctí poděkovat zaměstnancům, kteří svůj profesní život spojili s mosteckou nemocnicí a jsou jí věrní více než 50 let. Jejich práce si velmi vážíme a osobně mě těší, že jsem se s nimi mohl takto setkat,“ dodal Stanislav Dostál, člen představenstva Krajské zdravotní.

„Jsem rád, že mohu poděkovat zaměstnancům za věrnost a za práci, kterou zde odvedli a odvádějí. Jsou inspirací a oporou pro ostatní kolegy, kterým předávají své bohaté profesní i životní zkušenosti. Zaslouží si naše ocenění, obdiv a úctu,“ zdůraznil ředitel Nemocnice Most Pavel Markalous na setkání s oceněnými zaměstnanci.