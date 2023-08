Ochutnejte selský rozum v Café Baru…

Citadela Litvínov zve na svěží přednášku „Ochutnávka selského rozumu“ o tom, jak se změnil svět, proč vlastně máme ty děti a jak je důležité najít střed rodiny, a to ve středu 16. 8. 2023 od 19.00 hodin v Café Baru Citadela.

Co myslíte:

Které období v životě člověka je nejdůležitější? Co si všichni nejvíce přejeme? Co je to most důvěry? Co je most odvahy? Existuje něco jako atomové jádro rodiny? Proč je klíčem k němu tzv. Pevný pár?

Kdo vlastně rodinu řídí? Kdo umí vytvořit dobrou atmosféru? A jak se to dělá?

A také:

Jak se za posledních 150 let změnil svět? Proč 20. století označujeme jako století selhání otců? Proč mámy dělají dětem doma služky? Proč některé děti vůbec neposlouchají? Od kolika let by měly doma pomáhat? V čem a jak rodinu devastují moderní technologie?

Na tyto i další otázky se dozvíte odpovědi během přednášky, kde zavládne pohodová a vlídná atmosféra. Dozvíte se odborné, přitom však srozumitelné informace, jak zvládat výchovu svých dětí, které budete moci použít v každodenní životě. pro koho přednáška je určena: pro všechny rodiče, prarodiče a učitelky jak dlouho to bude trvat: 2 hodiny a kousek PhDr. Marek Herman se dlouhodobě zaměřuje na dvě témata: sebepoznání a na výchovu dětí do šesti let. Je sympatický svým osobním zaujetím, se kterým svoje dílny a semináře vede. Přednáší na Universitě Olomouc, napsal tři knihy: Najděte si svého marťana, Jsi tam, brácho? a Máma není služka,

máma je dáma. Všechny se ihned po vydání staly bestselery.

Vstupné 100 Kč. Vstupenky k zakoupení v den konání přednášky.