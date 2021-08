Očkovací centrum na výstavišti Zahrada Čech končí, vakcinace bude znovu v nemocnici

Očkovací centrum pro aplikaci vakcín proti nemoci COVID-19 v pavilonu „H“ na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích, které provozuje Krajská zdravotní, a.s., bude v provozu naposledy v pátek 6. srpna. Přesune se opět do areálu Nemocnice Litoměřice, o.z., přízemí vstupního pavilonu „A“, kde se začne znovu očkovat hned v sobotu 7. srpna. Provozní doba pro registrované zájemce bude ve všední dny od 15:00 do 20:00 hodin (s posledními registracemi v 19.15 hodin), o víkendu od 8.00 do 17.00 hodin.

„Přesun očkovacích míst z velkokapacitních center zpět do nemocnic ve městech jsme avizovali již při zahájení jejich provozu v dubnu. Chceme postupně vrátit prostory sportovních a výstavních hal pro jejich původní užití. Všechna velkokapacitní očkovací centra se do konce srpna přesunou do nemocnic. Očkování tak bude pokračovat tam, kde původně začalo,“ připomenul Ing. Petr Severa, krajský koordinátor očkování proti onemocnění COVID-19.

V očkovacím centru byly za celou dobu provozu od 10. května 2021 (tedy za 89 dní) podány desítky tisíc dávek očkovací látky (primárně Comirnaty od společnosti Pfizer/BioNTech).

Přehled očkovacích míst ve městech působnosti nemocnic Krajské zdravotní, a.s., od 7. srpna 2021:

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Budova ČVUT (bývalý Kokos), vchod ze Zámeckého náměstí (postranní vchod od zmrzliny)

Pohraniční 1288/1, 405 01 Děčín

PROVOZNÍ DOBA: Po – Ne 8:00-16:00

včetně WALK-IN (očkování bez předchozí registrace)

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let na příjmové ambulanci Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Děčín, pavilon I

U nemocnice 1, 405 99 Děčín II

PROVOZNÍ DOBA: Pá 8.00-12.00

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Budova Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (bývalý rektorát)

Očkovací místo 1 – Menza, jídelna v 1. NP; Očkovací místo 2 – Tělocvična, vchod z parkoviště

Hoření 3083/13, 400 11 Ústí nad Labem

PROVOZNÍ DOBA: Po – Ne 8:00-18:00

Očkovací centrum v OC Forum Ústí nad Labem – WALK-IN (očkování bez předchozí registrace)

Bílinská 3490, 400 01 Ústí nad Labem

PROVOZNÍ DOBA: Po-Ne 9:00-21.00 (poslední očkovaní půl hodiny před uzavřením)

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let na Infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, pavilon I

Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem

PROVOZNÍ DOBA: Po, Čt 7.30-15.30, St 13.00 – 18.30

Očkovací místo pro samoplátce na Infekčním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, pavilon I

PROVOZNÍ DOBA: St 7.30-12.30

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Teplice, o.z.

Interní pavilon J

Duchcovská 53, 415 29 Teplice

PROVOZNÍ DOBA: Po – Pá 8:00-18:00

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let v ordinaci Lékařské pohotovostní služby, interní pavilon J

PROVOZNÍ DOBA: St, Čt, Pá 8:00-14:00

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.

Sportovní hala Most, a.s.,

tř. Budovatelů 112/7, vstup z ulice U Sportovní haly, 434 01 Most

PROVOZNÍ DOBA: Po – Ne 8:00-18:00

včetně WALK-IN (očkování bez předchozí registrace) – OD PONDĚLÍ 9. SRPNA

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let v ambulanci Dětského a dorostového oddělení Nemocnice Most, pavilon C

J. E. Purkyně 270, 434 64 Most

PROVOZNÍ DOBA: Pá 7:30-12:00 a 12.30-14.30

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, o.z.

pavilon H (je označeno)

Kochova 1185, 430 12 Chomutov

PROVOZNÍ DOBA: Po – Ne 8:00-18:00

včetně WALK-IN (očkování bez předchozí registrace)

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let v pavilonu H

PROVOZNÍ DOBA: Pá 15.00-19.00

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Litoměřice, o.z.

Pavilon A – hlavní vstup (vlevo za podatelnou)

Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice

PROVOZNÍ DOBA: Po – Pá 15:00-20:00, So a Ne 8.00 -17.00

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let v pavilonu A

PROVOZNÍ DOBA: Po a Čt 14:00-19:30 (poslední registrace k očkování je možná v 18:45)

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – pracoviště Rumburk

Jídelna v 1. NP nemocnice, Pavilon II.

Lesní 1062/26, 408 01 Rumburk

PROVOZNÍ DOBA: Po – Pá 7:00-13:30

Očkovací místo pro děti ve věku 12 – 15 let v externím očkovacím centru (pediatr dochází z oddělení, které je v těsné blízkosti).

Více informací k vakcinaci proti nemoci COVID-19 najdete na www.kzcr.eu nebo na www.kr-ustecky.cz.