Oční specialisté probrali novinky na konferenci v Mostě

Oční oddělení Krajské zdravotní – Nemocnice Most uspořádalo odbornou konferenci nazvanou Mostecké Oftalmologické Setkání tradiční (MOSt). Oční specialisté se ve městě pod Hněvínem setkali již počtrnácté. Tentokrát akci hostila ve svých prostorách Střední zdravotnická škola Most, v sousedství areálu druhé největší nemocnice Krajské zdravotní (KZ). Odborným garantem konference byl primář mosteckého očního oddělení Radomír Mach.

„Oční oddělení je pro mosteckou nemocnici důležité nejen z pohledu poskytování kvalitní komplexní péče, ale rovněž jako nedílná součást perinatologického centra. Proto se snažíme oční oddělení rozvíjet a obnovovat jeho vybavení. Významnou investici v roce 2022 je pořízení nové kamery. Na oddělení se podařilo obnovit i další vybavení v hodnotě stovek tisíc korun,“ uvedl při Pavel Markalous, ředitel Nemocnice Most.

„Stejnou tradicí jako konference se také stává setkání mladých neatestovaných oftalmologů – Mladí Oftalmologové do Mostu (MOdoMo). Zde jsou nejen navazovány pracovní kontakty, ale hlavně probírány atestační otázky. K jednotlivým tématům si mladí kolegové připravují přednášky a jejich prezentací se učí vystupovat a referovat na dané téma před odborným fórem. Tím si nejen zopakují podrobné znalosti, ale zbaví se i mnohdy souvisejícího stresu a obav z trémy. Přednášky jsou vlastně takovým tréninkem na vlastní zkoušku,“ řekl primář Radomír Mach.

Odborný program Mosteckého Oftalmologického Setkání tradičního tvořilo celkem 13 přednášek soustředěných do tří bloků. Vystoupili s nimi především lékaři mosteckého očního oddělení, ale také odborníci z ostatních nemocnic KZ a dalších zdravotnických zařízení v širším regionu. Tématy byly např. prevence zánětu antiflogistiky po nekomplikované operaci katarakty, otevřená oční traumata na Oční klinice v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem či okluze centrální retinální arterie a trombolýza v Nemocnici Most v roce 2022. Další přednášky přiblížily i oblasti akutní makulární neuroretinopatie, vlivu estrogenu na oko a zajímavé bylo i porovnání hodnocení očního pozadí umělou inteligencí a oftalmologem.

Součástí MOSt 2022 byla i prezentace firem, které dodávají přístroje umožňující lépe a efektivněji vyšetřovat a ošetřovat oční pacienty.