Od 1. září ukončí svůj provoz jesle v ulici Fr. Malíka, péče o děti do tří let v Mostě se sjednotí do dětských skupin

Péče o děti do tří let v Mostě se sjednotí do dětských skupin. Co to bude znamenat pro rodiče a pro děti vysvětluje náměstkyně primátora města Mostu Markéta Stará.
Od 1. září 2026 ukončí svůj provoz jesle v ulici Fr. Malíka 973. Péče o děti do tří let věku se přesune do dětských skupin při 3. mateřské škole v Mostě. Nejde o rušení ani omezení poskytované služby, ale o její sjednocení pod školské zařízení, které přispěje k větší stabilitě systému. Tímto krokem zároveň dojde k navýšení kapacity poskytované péče na 58 míst.
Rodiče se nemusejí bát o místo
Dostupnost péče o děti zůstane zachována. Pro školní rok 2026/2027 bude mít město připraveno celkem 58 míst v dětských skupinách při 3. mateřské škole, a to na odloučených pracovištích v ulicích A. Sochora a Hutnická. Dosud byla kapacita 53 míst.
Kdy proběhnou zápisy
Zápisy do dětských skupin proběhnou společně se zápisy do mateřských škol ve dnech 16. a 17. března 2026.
Kolik rodiče zaplatí
Pro rodiče je důležité, že se nemění ani výše úhrady. Měsíční poplatek za umístění dítěte v dětské skupině zůstává 1 500 korun, tedy ve stejné výši jako dosud v jeslích.
Využití objektu po ukončení provozu jeslí
V objektu v ulici Fr. Malíka 973 zůstane i nadále plně zachován provoz Denního dětského rehabilitačního stacionáře pro děti ve věku od 1 do 17 let, centra léčebné rehabilitace pro děti od narození do 18 let a další služby Městské správy sociálních služeb. Prostory uvolněné po ukončení provozu jeslí využijí mimo jiné terénní pracovníci pečovatelské služby.
Zřízení dětské skupiny přímo v této budově by si vyžádalo rozsáhlé stavební úpravy vzhledem k přísným technickým a protipožárním předpisům a znamenalo by dlouhodobé omezení stávajícího provozu.