Od 14. června začnou v Litvínově, Lomu, Meziboří a Horním Jiřetíně platit nové názvy zastávek

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redakce HL
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Cestující v Litvínově, Lomu, Meziboří a Horním Jiřetíně čeká od neděle 14. června významná změna. DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, ve spolupráci s dotčenými městy a Ústeckým krajem přistupuje k plošnému přejmenování vybraných tramvajových a autobusových zastávek.

Cílem této koordinované akce je modernizace dopravy a zpřehlednění orientace pro cestující. Hlavním důvodem pro změnu názvů bylo odstranění již neaktuálních, historických nebo pro veřejnost zavádějících označení. Nové názvy zároveň reflektují požadavky a odborné připomínky dopravního úřadu.
Zatímco na Litvínovsku a v přilehlých obcích začnou nové jízdní řády platit již v polovině června, obyvatelé Mostu se podobného kroku dočkají v další fázi.
V Mostě a jeho nejbližším okolí předpokládáme realizaci přejmenování zastávek v následujícím roce, upřesňuje Daniel Dunovský, ředitel dopravního podniku.

TRAMVAJOVÉ ZASTÁVKY:

AKTUÁLNÍ NÁZEV ZASTÁVKY NOVÝ NÁZEV ZASTÁVKY
Litvínov, u dílen Litvínov, Vrchlického
Litvínov, Technické služby Litvínov, Emy Destinové
Litvínov, obchodní dům Litvínov, 9. května
Litvínov, Báňské stavby Litvínov, areál staveb
Záluží, areál Hlubina Litvínov, Záluží, areál Hlubina
Záluží, Petrochemie Litvínov, Záluží, Petrochemie
Záluží, CHEMOPETROL Litvínov, Záluží, Chempark
Záluží, Zdravotní středisko Litvínov, Záluží, čerpací stanice
Záluží, Důl Julius IV Litvínov, Záluží, doprava
Most, sídliště ČD Most, Železničářů
Most, Severografia Most, Zahradní

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY:

AKTUÁLNÍ NÁZEV ZASTÁVKY NOVÝ NÁZEV ZASTÁVKY
Litvínov, mototechna Litvínov, Ke Střelnici
Litvínov, Bílý sloup Litvínov, Chudeřín, Bílý sloup
Litvínov, Krušnohor Litvínov, Pilařský rybník
Litvínov, Chudeřín Litvínov, Chudeřín, Sv. Čecha
Hamr, sídliště Litvínov, Hamr, Lounická
Hamr Litvínov, Hamr, Sklářská
Janov, pekárny Litvínov, Janov, Mlýnská
Janov Litvínov, Janov, Janovská
Janov, Krušnohor Litvínov, Janov, nákupní centrum
Janov, konečná Litvínov, Janov, otočka
Janov, blok D3 Litvínov, Janov, Gluckova
Janov, horní část Litvínov, Janov, Větrná
Litvínov, Partyzán Litvínov, Mezibořská
Litvínov, 3. ZŠ Litvínov, ZŠ Podkrušnohorská
Litvínov, Šumná Litvínov, Šumná, konečná
Černice Horní Jiřetín, Černice, otočka
Černice, mlékárna Horní Jiřetín, Černice, pomník
Horní Jiřetín, pekařství Horní Jiřetín, Mostecká
Horní Jiřetín, pošta Horní Jiřetín, náměstí 1. máje
Horní Jiřetín, u nádraží Horní Jiřetín, Černická
Lom, náměstí Lom, náměstí Republiky
Lom, Geologický průzkum Lom, Moritze Bauera
Lom, rozcestí M. Radčice Lom, Čs. armády
Loučná Lom, Loučná, K. H. Máchy
Loučná, konečná Lom, Loučná, Libkovická
Meziboří, kulturní dům Meziboří, střední škola
Meziboří, radnice Meziboří, náměstí 8. května
Meziboří, sanatorium Meziboří, lázně

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