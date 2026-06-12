Od 14. června začnou v Litvínově, Lomu, Meziboří a Horním Jiřetíně platit nové názvy zastávek

Cestující v Litvínově, Lomu, Meziboří a Horním Jiřetíně čeká od neděle 14. června významná změna. DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, ve spolupráci s dotčenými městy a Ústeckým krajem přistupuje k plošnému přejmenování vybraných tramvajových a autobusových zastávek.
Cílem této koordinované akce je modernizace dopravy a zpřehlednění orientace pro cestující. Hlavním důvodem pro změnu názvů bylo odstranění již neaktuálních, historických nebo pro veřejnost zavádějících označení. Nové názvy zároveň reflektují požadavky a odborné připomínky dopravního úřadu.
Zatímco na Litvínovsku a v přilehlých obcích začnou nové jízdní řády platit již v polovině června, obyvatelé Mostu se podobného kroku dočkají v další fázi.
V Mostě a jeho nejbližším okolí předpokládáme realizaci přejmenování zastávek v následujícím roce, upřesňuje Daniel Dunovský, ředitel dopravního podniku.
TRAMVAJOVÉ ZASTÁVKY:
|AKTUÁLNÍ NÁZEV ZASTÁVKY
|NOVÝ NÁZEV ZASTÁVKY
|Litvínov, u dílen
|Litvínov, Vrchlického
|Litvínov, Technické služby
|Litvínov, Emy Destinové
|Litvínov, obchodní dům
|Litvínov, 9. května
|Litvínov, Báňské stavby
|Litvínov, areál staveb
|Záluží, areál Hlubina
|Litvínov, Záluží, areál Hlubina
|Záluží, Petrochemie
|Litvínov, Záluží, Petrochemie
|Záluží, CHEMOPETROL
|Litvínov, Záluží, Chempark
|Záluží, Zdravotní středisko
|Litvínov, Záluží, čerpací stanice
|Záluží, Důl Julius IV
|Litvínov, Záluží, doprava
|Most, sídliště ČD
|Most, Železničářů
|Most, Severografia
|Most, Zahradní
AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY:
|AKTUÁLNÍ NÁZEV ZASTÁVKY
|NOVÝ NÁZEV ZASTÁVKY
|Litvínov, mototechna
|Litvínov, Ke Střelnici
|Litvínov, Bílý sloup
|Litvínov, Chudeřín, Bílý sloup
|Litvínov, Krušnohor
|Litvínov, Pilařský rybník
|Litvínov, Chudeřín
|Litvínov, Chudeřín, Sv. Čecha
|Hamr, sídliště
|Litvínov, Hamr, Lounická
|Hamr
|Litvínov, Hamr, Sklářská
|Janov, pekárny
|Litvínov, Janov, Mlýnská
|Janov
|Litvínov, Janov, Janovská
|Janov, Krušnohor
|Litvínov, Janov, nákupní centrum
|Janov, konečná
|Litvínov, Janov, otočka
|Janov, blok D3
|Litvínov, Janov, Gluckova
|Janov, horní část
|Litvínov, Janov, Větrná
|Litvínov, Partyzán
|Litvínov, Mezibořská
|Litvínov, 3. ZŠ
|Litvínov, ZŠ Podkrušnohorská
|Litvínov, Šumná
|Litvínov, Šumná, konečná
|Černice
|Horní Jiřetín, Černice, otočka
|Černice, mlékárna
|Horní Jiřetín, Černice, pomník
|Horní Jiřetín, pekařství
|Horní Jiřetín, Mostecká
|Horní Jiřetín, pošta
|Horní Jiřetín, náměstí 1. máje
|Horní Jiřetín, u nádraží
|Horní Jiřetín, Černická
|Lom, náměstí
|Lom, náměstí Republiky
|Lom, Geologický průzkum
|Lom, Moritze Bauera
|Lom, rozcestí M. Radčice
|Lom, Čs. armády
|Loučná
|Lom, Loučná, K. H. Máchy
|Loučná, konečná
|Lom, Loučná, Libkovická
|Meziboří, kulturní dům
|Meziboří, střední škola
|Meziboří, radnice
|Meziboří, náměstí 8. května
|Meziboří, sanatorium
|Meziboří, lázně