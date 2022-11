Od ledna se zvyšuje jízdné

Konec roku se kvapem blíží a my postupně dotahujeme veškeré změny a novinky do zdárného konce. Mimo každoroční úpravy jízdních řádů se můžete těšit na nového dopravce, který bude jezdit ve třech západních oblastech našeho kraje. Společnost Umbrella bude provozovat autobusové linky na Mostecku, Chomutovsku a v oblasti Kadaň-Žatec. Mimo jiné pak některé vlakové společnosti uvedou do provozu modernizované jednotky v barvách DÚK.

Bohužel nás čeká i zvýšení cen. Rada kraje dnes schválila, že od 1. 1. 2023 dojde k plošnému zdražení všech jízdenek Dopravy Ústeckého kraje, a to následovně:

– Jednotlivé jízdné zdraží o 24%

– Jednodenní síťová jízdenka zdraží o 21%

– 7denní jízdné zdraží o 16%

– 30denní jízdné zdraží o 10%

– 90denní jízdné zdraží o 8%

Z důvodu rychle rostoucí inflace a díky tomu i rostoucích nákladů dopravců se jedná o nevyhnutelný krok ze strany Ústeckého kraje. Rádi bychom i nadále udrželi komfort a četnost našich spojů, tak abychom vyhověli co největšímu množství cestujících, což znamená nutnost zvýšit příjmy z jízdného. Kraj totiž za stejný rozsah provozu dopravy i tak zaplatí dopravcům kvůli rostoucím cenám energií a pohonných hmot asi o 300 milionů více.

Zvýšení cen se nedotkne všech stejně, a tak pokud využíváte veřejnou dopravu pravidelně, vyplatí se vám pořídit si jednu z našich časových jízdenek, ty totiž i teď, po zdražení, vyjdou oproti jednotlivým jízdenkám ještě výhodněji.

Další variantou jak ušetřit na jízdném bude i nová ROČNÍ časová jízdenka, která vyjde levněji, než kdybyste si pořídili čtyři 90denní jízdenky za současnou cenu. Kdo si roční časovou jízdenku pořídí, vyhne se zdražení úplně. Roční jízdenka bude k dispozici pouze v mobilní aplikaci DÚKapka nebo k nahrání na kartu v informačních kancelářích našich dopravců.

Nakonec pro vás máme ještě jednu tarifní novinku. Nově bude možné využívat jednotlivé jízdné i jako tzv. zpáteční jízdenky v době časové platnosti jednotlivé jízdenky. To znamená, že pokud někam pojedete jen na otočku a zase zpátky, můžete to zvládnout jen s jednou jízdenkou DÚK.