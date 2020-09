Od pátku se začíná topit! V Mostě i Litvínově

Vzhledem k předpovědi velmi výrazného poklesu průměrných denních teplot v následujícím víkendu je komořanská teplárna připravena již od pátku 25. září zahájit vytápění domácností v Mostě a Litvínově.

Zahájit vytápění domácností, firem a institucí musí být teplárny připraveny od 1. září, kdy podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky začíná otopné období. V této době jsou zahájeny dodávky tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia a není očekáván další den vzestup teplot. Výkon jednotlivých zdrojů je pak regulován podle vývoje venkovních teplot a požadavků odběratelů. „Temperování domácností zahajujeme vzhledem k citelnému ochlazení, ke kterému má podle předpovědi dojít již na konci tohoto týdne. V případě, že se teplé počasí ještě vrátí, může být vytápění opět utlumeno. Nebylo by to poprvé, co bychom k takovému kroku přistoupili“, informoval ředitel Severočeské teplárenské Petr Horák.

Topná sezóna letos v obou městech začne o šest dní později než loni.