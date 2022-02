Od tohoto úterý je v Mostě do odvolání uzavřen kruhový objezd u gymnázia

Z důvodu rekonstrukce okružní křižovatky je od 1. února až do odvolání uzavřena okružní křižovatka ulic J. Opletala a Čsl. armády (kruhový objezd u gymnázia). Informoval o tom Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova s tím, že vzhledem k této uzavírce dojde na autobusových linkách č. 17 a 20 v Mostě k následujícím změnám:

Trasa linky č. 17 bude až do zastávky Čs. armády vedena po standardní trase, dále pokračuje ze zastávky Čs. armády po objízdné trase ul. V. Vančury, Chomutovská, Čsl. armády, A. Jiráska, Husitská do ul. J. Opletala do zastávky Zahražany a dále již po normální trase na konečnou Dopravní podnik.

Trasa linky č. 20 bude ve směru z Nádraží až do zastávky Čs. armády vedena po standardní trase, v opačném směru jede z ul. Čs. armády po objízdné trase ul. V. Vančury, Chomutovská, Čsl. armády, A. Jiráska, Husitská do ul. J. Opletala do zastávky Zahražany a dále již po normální trase na Nádraží.