Od zítra platí nové zásady pro přidělování vyhrazených parkovacích míst

Odbor správních činností předkládá Radě města Mostu návrh aktualizace Zásad pro změny uživatelů a přidělování vyhrazených parkovacích míst. Změny jsou tyto:

– stanovení nejzazšího termínu platnosti rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikace, a to do 31. 12. 2021.

– zamezení možnosti převodu vyhrazených parkovacích míst mezi uživateli

– zrušení možnosti dalšího využívání vyhrazeného parkovacího místa v případě neprodloužení platnosti průkazu pro osoby se zdravotním postižením

– přidělení vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu osoby se zdravotním postižením pouze do místa jejich trvalého bydliště.

Platnost nových zásad pro změny uživatelů a přidělování vyhrazených parkovacích míst byla stanovena od 27. 3. 2017