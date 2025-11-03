Odkaz mýdla s jelenem ve filmu, slavná rodina z Ústeckého kraje se dočkala rehabilitace

Do českých kin vstoupí 30. ledna celovečerní filmový dokument Království mýdlových bublin. Snímek přináší Rehabilitaci jména Schicht – slavné a po roce 1945 opomíjené průmyslnické rodiny z Ústí nad Labem.
Film připomene kulturní i hospodářský přínos rodiny Schichtů městu Ústí nad Labem i celému regionu. „Jméno Schicht v minulosti rezonovalo stejně silně jako Baťa nebo Škoda. Tento film je nejen kulturní událostí, ale i důležitým krokem k navrácení zaslouženého uznání rodině, která se nesmazatelně zapsala do historie města a celého Ústeckého kraje. Chtěl bych, aby si lidé v našem kraji znovu připomněli, že Schicht nebyl jen značka na obalu mýdla. Byl to příběh pokroku, odpovědnosti a odvahy, který má co říct i dnešní generaci,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec. „Těší nás, že se nám postupně různými popularizačními projekty podařilo potomky rodiny Schichtů přesvědčit, že si odkazu jejich rodu skutečně vážíme. Dokonce se odhodlali vrátit se do ,rodného‘ Ústí, kde, jak ostatně prozradí film, zakoupili zchátralou vilu svých předků, již plánují využít k dobročinnosti,“zdůraznil ústecký historik a senátor Martin Krsek, který je také spoluautorem námětu filmu Království mýdlových bublin.
Film je příběhem značky Mýdlo s jelenem a podnikatelského rodu Schichtů, kteří za tři generace v Ústí nad Labem vybudovali drogisticko-potravinářské impérium, jež napomohlo rozvoji města a celého regionu. Příběhem jejich potomků, kteří hledají své kořeny, vztah k městu, ve kterém nikdo z nich nežije a přesto zde společně zakoupili novobarokní vilu svých předků. Film je o česko-německé historii v ústeckém regionu, připomene průmyslový rozvoj a předválečné česko-německé soužití. „Jméno podnikatelského rodu Schichtů neprávem upadlo v zapomnění, ráda bych, aby můj film přispěl k jeho návratu do širšího povědomí české společnosti,“ doplnila režisérka filmu Taťána Marková. „Příběh rodiny Schichtů je pevnou součástí identity Ústí nad Labem. Byli to lidé, kteří dokázali spojit podnikání s odpovědností a vizí. Jsem rád, že se jejich jméno vrací domů. Ne jako vzpomínka, ale jako inspirace, že v našem městě může vzniknout a růst něco, co má světový přesah,“ řekl primátor města Petr Nedvědický.