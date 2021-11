Odstartoval Mezinárodní on-line festival audiovizuální tvorby dětí a mládeže A-FilmTeensFest 2021

A-FilmTeensFest, organizovaný Adonai for People o.p.s. a Sunfilms s.r.o., je festival audiovizuální tvorby nejmladších ve věku od 7 do 21 let. Jeho součástí jsou též workshopy, talk show a streamované hodnocení poroty. Vítězové jednotlivých kategorií budou oceněni v Kině Pilotů 4. prosince 2021. Festival zakončí projekce vítězných filmů 5. prosince 2021.

Čeští a zahraniční mladí autoři společně soutěží v pěti žánrových kategoriích a dále ve čtyřech podkategoriích dle věku tvůrců, celkem je 20 základních soutěžních kategorií. „Při výběru filmů se zaměřujeme na aktuální témata, jako jsou šikana, příroda a člověk, kybersvět, diskriminace, národnostní menšiny, láska v různých podobách, rodina a vztahy,“ říká ředitelka festivalu Zuzana Dražilová a dodává: „Workshopy např. na témata „Šikana na internetu a duševní zdraví mládeže“ a „Kybersvět a rozlišování informací“ se uskuteční ve spolupráci se ZŠ Kladská a Campanus v Praze a budou streamovány z těchto škol. Workshop pro začátečníky se uskuteční také v angličtině z Londýna. Výhodou festivalu je jeho on-line prostředí, takže filmy a doprovodný program mohou sledovat i žáci v karanténě, z pohodlí domova.“

Festival nabízí 172 filmů (včetně několika videoklipů a znělek) z 22 různých zemí, např. z Pákistánu, Jižní Koreje, Austrálie, různých zemí Evropy, USA, Kanady apod., 93 z nich je zahraničních (55 %) a 79 českých (45 %). V porotě zasednou Barbora Chalupová (režisérka-dokumentaristka), Jana Hojdová (kameramanka), Anna Čtvrtníčková (herečka), Iva Jestřábová-Kašpárková (scénáristka), Robin Kvapil (režisér), Martin Mlynarič (střihač), Michael Carrington (animátor), Nela Boudová (herečka), Jan Tuna (novinář).

AFTF je platformou pro prezentaci, vzájemné poznání, rozvoj talentů i zprostředkování českých filmů zahraničním festivalům. Jedním z jeho cílů je podpořit audiovizuální a mediální výchovu na školách, která se stává nedílnou součástí našich životů. Přináší zábavu, nové informace a poznatky, inspiraci, tvořivost, spolupráci, prevenci a představení mladé generace, která je naší budoucností.

Polovina vstupného pokryje filmové workshopy pro dětské domovy.

Podrobný program, další informace a vše, co vás bude zajímat, naleznete na stránkách www.afilmteensfest.com. Filmy jsou postupně představovány na facebookovém profilu „A-Filmteensfest 2021“ a na YouTube kanálu, kde si určitě z filmů vybere každý.