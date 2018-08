Odstávka teplé vody se přesouvá na září

Společnost Severočeská teplárenská oznamuje svým zákazníkům, že z důvodu nepředvídatelných komplikací při realizaci přeložky horkovodu v oblasti Slatinice, která se provádí z důvodu rozšíření lomu Vršany, se ruší původně plánovaný srpnový termín přerušení dodávek tepla pro město Most. Nový termín přerušení dodávek tepla pro město Most je stanoven od 24. do 28. září. K obnovení dodávek tepla dojde 28. září v dopoledních hodinách.

Všem zákazníkům se společnost za komplikace omlouvá. Přeložka horkovodu uvolní prostor pro prodloužení těžby v lomu Vršany o zhruba 25 let.