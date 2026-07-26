Ofenzivně laděný bek se vrací do Litvínova

HC VERVA Litvínov hlásí výraznou posilu do obranných řad. Do černožlutého dresu se vrací lotyšský obránce Jānis Jaks, který v Litvínově působil už v sezónách 2022/2023 a 2023/2024. Podepsal smlouvu na dvě sezóny. Ofenzivně laděný bek v nich odehrál za Vervu celkem 103 utkání, ve kterých vstřelil 12 branek a přidal 45 asistencí. „Jānise velmi dobře známe a víme, co od něj můžeme očekávat. Je to klíčový ofenzivní obránce, který dokáže podpořit útok, hrát přesilové hry a dodat rozehrávce kvalitu. Zároveň zná prostředí, kabinu i naše fanoušky, což je pro nás velká výhoda. Jsme rádi, že se vrací zpět do Litvínova,“ říká předseda představenstva klubu Jiří Šlégr.
Lotyšský reprezentant patřil během svého předchozího působení v Litvínově k nejproduktivnějším obráncům týmu. Díky své podpoře ofenzivy, kvalitní střele a schopnosti tvořit hru byl důležitou součástí litvínovské přesilovky i přechodu do útoku. V uplynulé sezóně působil v Karlových Varech, nyní se vrací do prostředí, kde už zanechal výraznou stopu.
Jaks má za sebou také bohaté zkušenosti z mezinárodní scény. Lotyšsko reprezentoval na osmi mistrovstvích světa a zúčastnil se také dvou olympijských her. Právě zkušenosti z velkých turnajů a pravidelná konfrontace s elitními světovými hráči z něj dělají výraznou osobnost pro litvínovskou obranu. „Na Litvínov mám skvělé vzpomínky a jsem rád, že se můžu vrátit. Znám klub, město i fanoušky a vždycky jsem se tady cítil dobře. Chci týmu pomoct svými zkušenostmi, podpořit ofenzivu a udělat maximum pro to, abychom byli úspěšní,“ říká Jānis Jaks.
Návrat Jānise Jakse je pro Vervu důležitým krokem při skládání kádru pro nadcházející sezónu. Klub získává produktivního obránce se zkušenostmi z extraligy i mezinárodního hokeje, který může okamžitě převzít důležitou roli v defenzivě i speciálních formacích.