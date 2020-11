Okradl muže ve vlaku

Ze zvlášť závažného zločinu loupeže čelí obvinění 24letý muž z Chomutova. Ten měl ve vlaku jedoucího z Mostu na Chomutov v dopoledních hodinách požadovat po starším muži finanční hotovost. Poškozený mu hotovost odmítl vydat. Obviněný ho měl následně udeřit pěstí do hlavy a ten z obavy, že by útok pokračoval, mu ze své peněženky vydal necelých dvanáct tisíc, které vybral z bankomatu v Mostě v přítomnosti obviněného. Ten i po vydání peněž měl na poškozeného křičet a vyhrožovat mu zabitím. Proto poškozený raději odešel do jiného kupé. Lékařské ošetření napadený nevyhledal. Muži se znali. Obviněný totiž u poškozeného bydlel pár dnů před okradením v obci na Litvínovsku. Chomutovan byl minulý měsíc policisty zadržen a po obvinění byl propuštěn na svobodu.