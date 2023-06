Jako každý rok, i tento bude sauny na mosteckém Aquadromu v letních měsících omezen.

Již od 1. června je provoz sauny omezený a zůstane až do září. Otevřeno je každý čtvrtek od 15.00 do 21.00 hodin (sauna společná). Každou neděli od 15.00 do 21.00 hodin (sauna společná).