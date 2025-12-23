Onko jóga Most na druhý Svátek vánoční

Další lekce Onko jógy se uskuteční 26. 12. 2025 9:15 – 10:15 na Zahražanech.
Lekce probíhají každý pátek od 9:15 do 10:15 v nově otevřeném studiu Balasana, které se nachází na Zahražanech v ul. U Města Chersonu 1595/24. Pro onkologické klienty jsou poskytovány zdarma pod záštitou spolku Karma Srdcem (více najdete na www.onkojoga.cz).
Onko jóga se speciální terapeutická lekce, která je určená onkologickým klientům, kteří prochází nemocí nebo jsou v remisi. Lekce jsou vedeny velmi jemně vždy s ohledem na aktuální stav klientů. Cvičení jógy pomáhá klientům se zlepšením mobility a flexibility po operacích, odstraňuje napětí nejen z tělesných tkání, ale pomáhá i psychicky – snižuje stres, úzkost, zlepšuje spánek. Cílem je, aby se klienti cítili příjemně a bezpečně. Během lekcí se zaměřujeme na dechová cvičení, práci s vizualizací a jemné protažení a posílení těla.