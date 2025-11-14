Opět můžeme Hejbat Mostem a za více peněz

Město Most spouští další ročník participativního rozpočtu už s koncem letošního roku. Své nápady a návrhy na vylepšení města budou moci Mostečané posílat nově do poloviny února 2026. Na projekty radnice uvolní i více peněz.
Nový ročník participativního rozpočtu Hejbni Mostem! se spustí co nevidět. „Snažíme se nový ročník vyhlašovat ještě v daném roce, aby se projekty stačily v témže roce i zrealizovat,“ zdůvodnil primátor Marek Hrvol a podotkl, že v posledních letech vyhrávají projekty, které nejsou zrovna jednoduché na realizaci. Pro participativní rozpočet 2026 je uvolněno 4,7 mil. Kč. Rozdělen je na tři části, seniorskou, městskou a studentskou. „Občané mají v rozpočtu na projekty vyčleněno 3,7 milionu korun, 800 tisíc pak senioři a 200 tisíc je vyhrazeno na studentské a školské projekty,“ upřesnil primátor.
Mostečané mohou posílat své návrhy a nápady na vylepšení města a veřejných prostor nově do první poloviny února, kdy je ukončeno přijímání návrhů. Ve druhé polovině února proběhne hodnocení. První polovina března bude určena pro hlasování obyvatel a ve druhé polovině března dojde k vyhlášení výsledků participativního rozpočtu. „Realizaci projektů vyhlašujeme v prvním kvartálu daného roku. Přijímání návrhů spustíme, jakmile se schválí rozpočet, což by mělo být v polovině prosince,“ upřesnil Marek Hrvol a dodal: „S ohledem na inflaci byl rozpočet navýšen na 2,5 milionu korun na jeden projekt, a došlo také ke změnám a úpravám termínů.“
Letošní participativní rozpočet se spustil od prvního ledna 2025. Vybráno bylo celkem 18 projektů – 11 projektů pro městskou část a 7 projektů pro seniorskou část. Hlasovat mohli lidé až do 22. března. Pro nový ročník je termín posunut do poloviny února 2026. Hlasovat je možné on-line, ale také osobně na magistrátu města. Informace podají v recepci. Více informací a podrobností k hlasování najdete na: www.hejbnimostem.cz
V aktuálním ročníku Hejbni Mostem! 2025 zvítězily projekty pro městskou část: Hřiště pro nejmenší v areálu Benedikt, Skleník jako kouzelný domeček pro rostliny a děti, Přírodní hřbitov – Návrat ke kořenům stromů, Discgolfové hřiště Šibeník a Kuličková dráha na Hrabáku.
Pro seniorskou část pak projekty: Místnost pro pohybovou aktivitu v penzionu v ul. Komořanská, Harmonie vody a přírody (terapeutická zahrada) v domově pro seniory v ul. Barvířská a Samonosná pojezdová brána v penzionu v ul. Ke Koupališti.