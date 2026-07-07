Oprava kanalizace částečně uzavře kruhák na Podkrušnohorské v Litvínově

Kvůli opravě kanalizace se ve dnech 8., 9. a 10. července vždy od 7:00 do 16:00 částečně uzavře okružní křižovatka ulic Podkrušnohorská, Přátelství a Sklářská. Nebude tak možný výjezd z ulice Přátelství přímo do ulice Podkrušnohorská. Tato situace ovlivní provoz autobusových linek následovně:
Linka č. 13 (směr Janov Litvínov Lom)
Objízdná trasa: Ze zastávky Janov, škola pojede autobus ulicemi Přátelství, Hamerská, Křížatecká a Podkrušnohorská do zastávky Hamr, Sklářská, a dále pak po své běžné trase.
Zastávky: Všechny zastávky linky č. 13 zůstávají po dobu objížďky zachovány beze změny.
Důležité upozornění k přestupům: Kvůli délce objízdné trasy a možnému zpoždění při příjezdu na zastávku Litvínov, nádraží nebude garantován přímý přestup na náhradní autobusovou dopravu (NAD) za linku č. 4. Využijte následný spoj NAD.
Linka č. 13 (směr Lom Litvínov Janov)
V tomto směru jede linka beze změny po své standardní trase.
Linka č. 14
Této linky se omezení netýká, v obou směrech bude vedena zcela bez omezení.