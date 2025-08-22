Opravy na silnici I/15 mezi Litoměřicemi a Lovosicemi

I/15 Lovosice – Litoměřice – okružní křižovatka Mlékojedy
Oprava bude probíhat od 22. 8. 2025 do 24. 8. 2025.
V rámci této akce bude provedena oprava povrchu vozovky – jedná se o výspravy plošných poškození, výtluků a podélných, příčných i síťových trhlin. Součástí údržby bude také nové vodorovné dopravní značení a výměna zpomalovacích prahů.
Po celou dobu frézování bude provoz řízen poučenými pracovníky na všech výjezdech.
Příjezd ze silnice II/247 bude v jednotlivých etapách uzavřen – viz příloha.
Zhotovitelem je společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o., za vysoutěženou cenu 1,785 mil. Kč bez DPH.
I/15 Terezín – oprava komunikace
Jedná se o průtah silnice I/15 skrz město Terezín.
Bude provedena údržba krytu formou výměny asfaltového souvrství v celé šířce komunikace. V trase se nachází jedna okružní křižovatka se silnicemi II/608 a III/2474.
Předpokládané zahájení prací je v září tohoto roku. Termín bude upřesněn.
Zhotovitelem je společnost HERKUL a.s., za vysoutěženou cenu 4,116 mil. Kč bez DPH.