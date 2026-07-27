Zkušeným orientačním běžcům, ale také sportovním nadšencům, kteří rádi zkouší nové věci, je určená akce Orienťák v lomu ČSA na Mostecku.
Účastníci si 15. srpna při chůzi nebo běhu vyzkouší orientaci v terénu podle mapy, která je provede územím bývalého lomu ČSA. Na trať se mohou vydat v době od 10.00 do 15.00 hodin. Zájemci se mohou již nyní registrovat na: greenmine.cz/orientacni-beh.
Na start orienťáku, který se realizuje v rámci projektu Green Mine skupiny Sev.en Česká energie, vás dovedou GPS souřadnice 50.5378358N, 13.4828397E. Na webových stránkách projektu (www.greenmine.cz) najdete i podrobnější informace k akci.