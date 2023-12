ORLEN plánuje v příštím roce zvýšit tempo elektromobility

Čerpací stanice ORLEN, lídr českého trhu, plánuje v příštím roce zintenzívnit zavádění alternativních energií. V současnosti nabízí na 66 čerpacích stanicích 267 elektro dobíjecích bodů a na dvou stanicích vodíkové plnicí stojany pro osobní automobily, autobusy i nákladní vozidla. V oblasti e-mobility zahajuje výstavbu vlastní vysokorychlostní dobíjecí infrastruktury a pokračuje v projektech tří vodíkových stanic v Praze, Brně a Ostravě. Do roku 2030 chce provozovat 1 800 vysokorychlostních dobíjecích bodů a více než dvacet vodíkových plnicích stanic.

„Letošní rok byl pro nás speciální, protože byl plný změn a důležitých milníků. Přejmenovali jsme přes tři sta čerpacích stanic, což znamená, že 80 procent sítě již provozujeme pod značkou ORLEN. V naší mobilní aplikaci ORLEN jsme oslavili půlmiliontého zákazníka, razantně jsme zvýšili náš tržní podíl prodaných paliv a připravili se na benzín E10, který začneme nabízet od nového roku,“ shrnul končící se rok Vladimír Dočekal, ředitel sítě čerpacích stanic ORLEN.

Čerpací síť ORLEN zahrnuje v Česku 434 čerpacích stanic. Dle počtu čerpacích stanic, ale i dle objemu prodaných pohonných hmot, který aktuálně dosahuje úrovně 25,7 %, je jedničkou na českém trhu. „Náš tržní podíl chceme i nadále zvyšovat. Jednak nabídkou kvalitních paliv a občerstvení za příznivé ceny a jednak dalším rozšiřováním sítě skrze větší či menší akvizice. Jsme připraveni diskutovat s kýmkoliv, ale případné investice do akvizic nám musejí dávat ekonomický smysl,“ vysvětlil Vladimír Dočekal.

ORLEN v Česku nabízí pohonné hmoty Efecta s prokazatelnými čisticími účinky a prémiová paliva Verva, která vedle péče o motorovou soustavu mají maximálně vylepšeny výkonnostní parametry. Od nového roku bude v celé síti nabízet benzín EFECTA 95 s označením E10, tedy s podílem biosložky do deseti procent. „Tímto ekologickým opatřením plníme evropskou legislativu týkající se snižování emisí oxidu uhličitého. Benzín E10 je vhodný pro naprostou většinu současných vozidel. Motoristé s automobily či motocykly vyrobenými v minulém století u nás mohou bez obav čerpat prémiový benzín Verva 100,“ ujistil Vladimír Dočekal.

ORLEN v Česku intenzívně buduje nabídku alternativních pohonů a energií. „I když klasická paliva budou ještě minimálně deset patnáct let převažovat, rozvíjíme také infrastrukturu pro elektromobily. Otevřeli jsme dvě vodíkové stanice v Praze a Litvínově a na 66 čerpacích stanicích již nabízíme 93 dobíjecích stanic s celkem 267 elektro dobíjecími body, což v nás obou případech dělá lídra trhu. Budování této infrastruktury vnímáme jako nezbytnou investici do udržení konkurenceschopnosti v budoucnosti,“ upřesnil Vladimír Dočekal.

V rozšiřování elektromobilní infrastruktury hodlá ORLEN pokračovat i v příštím roce. Kromě stávajících dobíjecích stojanů externích partnerů, chce začít budovat vlastní vysokorychlostní dobíjecí infrastrukturu. „Do roku 2030 chceme instalovat 900 vysokorychlostních dobíjecích stanic s 1 800 vysokorychlostními dobíjecími body. Pracujeme rovněž na dalších projektech vodíkových plnících stanic, kterých bychom do roku 2030 chtěli mít více než 20. Pustíme se také do modernizace našeho občerstvovacího konceptu Stop Cafe, který stále snese ty nejvyšší nároky, ale čas letí a my cítíme, že je potřeba přijít s inovacemi,“ nastínil plány sítě ORLEN Vladimír Dočekal.