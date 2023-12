ORLEN podporuje sportovní aktivity a zimní projekty

Síť čerpacích stanic ORLEN, patřící do skupiny ORLEN Unipetrol, rozšiřuje svou angažovanost v podpoře sportovních aktivit v České republice a portfolio podporovaných zimních projektů. K dlouhodobé podpoře Skiareálu Špindlerův Mlýn, tradičního závodu ČEZ Jizerská 50 a seriálu závodů v běhu na lyžích ČEZ SkiTour, přibylo nové partnerství se Skiareálem Ještěd. ORLEN Unipetrol tím prohlubuje podporu projektů s dopadem na širokou veřejnost.

“ORLEN zve na letošní zimní sezónu všechny příznivce zimních sportů do Krkonoš a Jizerských hor,“ říká Anna Ziobroń, ředitelka sponzoringu a sportovního marketingu skupiny ORLEN Unipetrol, a dodává: „Náš průzkum ukázal, že zákazníci naši podporu sportovních akcí oceňují a více než polovina z nich zimní sporty v podobě sjezdového lyžování a běžkování aktivně praktikuje Proto všechny příznivce zimních sportů zveme na letošní zimní sezónu nejen do Krkonoš, ale také do Jizerských hor a na Ještěd.“

Značka ORLEN je součástí nejen motoristického sportu, ale ORLEN Unipetrol skrze ni podporuje i jiná sportovní odvětví. ORLEN Unipetrol je většinovým vlastníkem hokejového klubu HC Verva Litvínov a je partnerem legendárního závodu ČEZ Jizerská 50, seriálu běžeckých závodů SkiTour, Skiareálu Špindlerův Mlýn a nově i Skiareálu Ještěd.

Novým partnerstvím se Skiareálem Ještěd ORLEN Unipetrol prohlubuje podporu projektů s dopadem na širokou veřejnost. Kromě propojení značky ORLEN s tímto areálem jsou připraveny i benefity pro uživatele věrnostní mobilní aplikace, kteří v ní po celou zimní sezonu najdou řadu výhod. Aktuální nabídkou je možnost směny věrnostních bodů za celodenní parkování na Ještědu. Zahájení lyžařské sezóny akcí skiareálu ORLEN Ještěd SkiOpening připadá na sobotu 16. prosince 2023. Pro návštěvníky bude připraven bohatý hudební program, během kterého se představí interpreti Sebastian, kapela Six Pack a DJ Hrůša.

Třetí prosincový víkend znamená slavnostní zahájení zimní sezóny na Ještědu, druhý prosincový víkend patří Špindlerovu Mlýnu, kde se značka ORLEN stala hlavním partnerem skiareálu otevření sezóny již podruhé. Návštěvníci ORLEN Špindl Ski Openingu, který se koná 9. prosince 2023, mohou očekávat bohatý hudební program s mnoha hvězdami, včetně hudebních skupin Monkey Business, Tata Bojs, Mydy a Ventolin. Po koncertech následuje afterparty s Donem Hobliňonem. Celý hudební program se bude konat přímo pod sjezdovkami ve Svatém Petru.

ORLEN nabízí na čerpacích stanicích v Česku prvotřídní pohonné hmoty Efecta s čisticím účinkem na motorovou soustavu a prémiová paliva Verva, která k čisticímu účinku přidávají i zvýšení výkonu motoru. Součástí nabídky je i široký sortiment doplňkového prodeje, služeb a občerstvení po značkou Stop Cafe. ORLEN vydává i vlastní tankovací karty EASY a BUSINESS a zákazníkům nabízí dvě mobilní aplikace – věrnostní aplikaci ORLEN a aplikaci pro péči o vůz Mycí digi linka.

Síť čerpacích stanic ORLEN patří do skupiny ORLEN Unipetrol, která je vlastněna mezinárodní skupinou ORLEN. Ta provozuje více než tři tisíce čerpacích stanic v pěti zemích – i v Polsku, Česku, Německu, Litvě, v Maďarsku a na Slovensku. Nedávno oznámila záměr převzít 266 čerpacích stanic značky Turmöl v Rakousku.