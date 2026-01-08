ORLEN přináší nové služby pro zákazníky na cestách – pizzamat nebo prádlomat

ORLEN nadále rozvíjí paletu služeb na svých čerpacích stanicích. Nově na čerpací stanici ORLEN v Průhonicích, umístěné na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna, spustil pilotní provoz dvou samoobslužných služeb – pizzamatu a prádlomatu. Obě novinky doplňují širokou nabídku pohonných hmot, alternativních paliv, elektrické energie a doplňkových služeb, jako je mycí stanice nebo občerstvení Stop Cafe. Pro ORLEN je to další inovace během realizace strategie rozšiřování nepalivového segmentu a doplňkových služeb na čerpacích stanicích.
Čerpací stanice v Průhonicích patří mezi klíčové stanice v celé síti 443 čerpacích stanic značky ORLEN. Díky své poloze, rozlehlosti, odpočívce pro kamiony a rozsahu služeb, patří mezi nejvyhledávanější. „Proto je také vhodným místem pro testování inovací,“ říká Rostislav Moravec, ředitel sítě čerpacích stanic ORLEN v Česku, a dodává: „Na podzim jsme zde instalovali vysokorychlostní dobíjecí stanici pro elektromobily, nyní přidáváme automaty na pizzu a praní prádla. A soudě podle prvních pár týdnů provozu, je o tyto nové služby mezi zákazníky zájem.“
Spuštěním automatizovaného prodeje pizzy a praní prádla uzavírá síť ORLEN rok plný inovací, ve kterém potvrdila svou pozici jedničky na trhu a naplnila klíčové strategické cíle v oblasti dekarbonizace a rozvoje nepalivového segmentu. „Potvrdili jsme růst v palivovém segmentu, uvedli alternativní palivo HVO100 Diesel na desítku stanic, spustili první vlastní vysokorychlostní dobíjecí stanice. Rozšířili jsme nabídku v nepalivovém segmentu a také představili koncept samoobslužné čerpací stanice s automatizovanou prodejnou. Značku Stop Cafe zákazníci najdou i mimo čerpací stanice. Pilotní projekty, jako pizzamat a prádlomat, jsou dalším krokem v naší strategii zvyšovat komfort zákazníků na cestách,“ uzavírá Rostislav Moravec.
Pizzamat od společnosti 360pizza nabízí zákazníkům možnost rychlého občerstvení 24/7 bez čekání na obsluhu. Pizzamat provozuje společnost 360pizza, za níž stojí známý podnikatel Petr Cichoň, zakladatel značek Bageterie Boulevard a Crocodille. Jde o koncept samoobslužné pizzerie, kde si zákazník může během několika minut zvolit svou oblíbenou pizzu – tu, kterou pizzerie připravila na míru, následně zchladila a umístila do automatu. Výsledek je dokonale čerstvý a připravený kdykoli během dne či noci. „Využíváme síť našich pizzerií 360pizza, kde naši pizzaři připravují čerstvé pizzy ze surovin z restaurační kuchyně tak, abychom našim zákazníkům u Pizzamatu 360pizza mohli nabídnout nekompromisní kvalitu, rychlost, čerstvost a chuť stejně tak, jako v našich restauracích. Další obrovskou výhodou je extrémní úspora času pro zákazníka a dostupnost 24/7. Získává si velikou oblíbenost u majitelů elektromobilů, kteří efektivně využijí čas pro nabití svého vozu,“ říká Radek Vrba, zástupce společnosti 360pizza.
Prádlomat dodává společnost Bestseries, český lídr v oblasti samoobslužných prádelních kiosků. Zařízení je vybaveno vysokokapacitními pračkami s objemem 8 a 18 kg a sušičkou s kapacitou 18 kg. Standardní cyklus praní trvá přibližně 30–40 minut, sušení 15–30 minut, takže zákazník může mít vše hotové zhruba do hodiny. „Naším cílem je nabídnout praktickou službu pro lidi na cestách – od profesionálních řidičů po rodiny, které chtějí během pauzy efektivně využít čas. Díky vysokokapacitním pračkám a rychlému cyklu praní a sušení mohou zákazníci vyřešit vše během jedné zastávky,“ říká Jan Holý, spoluzakladatel společnosti Bestseries.
Pizzamat a prádlomat jsou pilotní projekty, které bude ORLEN vyhodnocovat v kontextu dalších konceptů. Tyto inovace jsou součástí širší strategie rozšiřování nepalivového segmentu a ORLEN je otevřený spolupráci s retailovými partnery napříč segmenty – od supermarketů přes fastfoody až po technologické firmy – s cílem přinášet zákazníkům moderní služby a pohodlí na cestách.