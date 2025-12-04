ORLEN Unipetrol podporuje nadané studenty

Skupina ORLEN Unipetrol dlouhodobě podporuje vzdělávání a zájem mladých lidí o chemický průmysl. Již dlouhodobě oceňuje prostřednictvím prestižních stipendií nadané žáky z litvínovské Scholy Humanitas. Letos si finanční odměnu ve výši 217 000 Kč za vynikající studijní výsledky rozdělilo mezi sebou celkem 49 žáků. ORLEN Unipetrol tímto krokem nejen motivuje studenty k lepším výsledkům, ale také propojuje teorii s praxí v chemickém průmyslu.
Stipendijní program kombinuje vzdělávání s praxí a posiluje partnerství mezi školami a průmyslovým sektorem. „Velmi si vážíme zájmu studentů o chemii a přírodní vědy. Podpora vzdělávání je pro nás klíčová, protože právě mladí talentovaní lidé jsou budoucností našeho oboru. Stipendijní programy, granty i spolupráce se školami jsou cestou, jak jim otevřít možnosti a propojit teorii s praxí. Za loňský školní rok jsme na Schole Humanitas ocenili bezmála 50 nadaných žáků. To je pro nás důkaz, že má naše podpora smysl a motivuje žáky k dalšímu rozvoji,“ komentuje předávání ocenění personální ředitel skupiny ORLEN Unipetrol Michal Chmiel.
Udílení stipendií nadaným žákům se řídí jasně daným bodovým systémem, který zohledňuje nejen studijní výsledky ve všech předmětech, ale také úspěchy ve středoškolské odborné činnosti a soutěžích – od okresních až po republiková kola olympiád. Studenti, kteří dosáhli ve školním roce 2024/2025 nejlepších výsledků, letos získali finanční příspěvek, který je motivuje k dalšímu rozvoji a zároveň jim otevírá cestu k získávání praktických zkušeností.
Schola Humanitas, střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí, je již řadu let partnerskou školou skupiny ORLEN Unipetrol. Společnost nabízí studentům i pedagogům různé příležitosti vzdělávání – účast na tematických seminářích a besedách, možnost zapojit se do výzkumu či absolvování odborné praxe a brigády. ORLEN Unipetrol podporuje Scholu Humanitas dlouhodobě. Například v roce 2024 získalo stipendia 39 studentů v celkové výši 207 000 Kč, v roce 2023 si pak 37 studentů rozdělilo částku 200 000 Kč.
Podpora školy nekončí jen u stipendií. Nadace ORLEN Unipetrol letos v rámci školního grantového programu přispěla částkou 305 000 Kč na zavedení HPLC/UV-VIS analýzy potravin do výuky chemie a laboratorní praxe. Kromě finanční podpory škola pravidelně získává granty na modernizaci výuky, například na nákup laboratorního vybavení.