ORLEN Unipetrol představí nejmodernější formuli týmu Alfa Romeo

ORLEN Unipetrol již brzy odstartuje letošní turné závodního monopostu týmu Alfa Romeo F1 Team ORLEN po České republice a Slovensku. Tentokrát půjde o nejmodernější monopost Alfa Romeo C41, který minulou sezonu bojoval ve 23 závodech GP.

Představení monopostu se uskuteční v pondělí 17. října od 10:00 hodin na čerpací stanici ORLEN Benzina v Záluží u Litvínova (silnice č. 27).

Monopost bude na místě vystaven do 24. října a poté bude pokračovat do Prahy, na D1 (Devět křížů), do Klimkovic u Ostravy a následně na Slovensko.