ORLEN Unipetrol rozšiřuje inženýrské a projekční služby

Rok po založení společnosti ORLEN Projekt Česká republika skupina ORLEN Unipetrol dále rozšiřuje své aktivity a kompetence převzetím projekčních a inženýrských služeb od brněnských společností UNIS a UNIS Power. Díky této akvizici skupina ORLEN Unipetrol významně posílí své možnosti a kapacity pro realizaci svého rozsáhlého investičního plánu, strategického rozvoje a transformace směrem k udržitelné budoucnosti. Dokončení akvizice je naplánováno na 2. května. Po něm bude následovat několikaměsíční integrační proces.

Společnost ORLEN Projekt Česká republika s.r.o. (ORLEN Projekt ČR) realizuje komplexní projektové a inženýrské činnosti v rafinérském, petrochemickém a energetickém segmentu a také v oblasti ochrany životního prostředí v rámci skupin ORLEN a ORLEN Unipetrol. Ty jsou také spoluvlastníky této inženýrské společnosti. Přes své dceřiné společnosti ORLEN Projekt SA a ORLEN Unipetrol RPA, drží 60, resp. 40 procent akcií.

„V rámci postupné transformace v multienergetický koncern a přechodu k udržitelné, bezemisní budoucnosti realizujeme každý rok mnohamiliardové investice. Požadavky na expertní řízení těchto rozsáhlých investic neustále rostou. Proto nyní rozšiřujeme kompetence naší inženýrsko-dodavatelské společnosti ORLEN Projekt ČR. Vítáme v naší skupině všech z více než 130 odborníků z firem UNIS a UNIS Power. Většina z nich naši skupinu zná, protože se v minulosti na přípravě našich investičních projektů podílela jako externí dodavatelé. Posíleni touto akvizicí budeme pokračovat na cestě k udržitelné budoucnosti flexibilněji, rychleji a efektivněji,“ uvádí Maciej Romanów, člen představenstva skupiny ORLEN Unipetrol.

Předmětem činnosti společnosti ORLEN Projekt ČR je poskytování inženýrských a dodavatelských služeb pro společnosti skupiny ORLEN Unipetrol, což umožňuje optimalizovat náklady a zlepšit flexibilitu při řízení investičních projektů. Nová společnost naváže na aktuální kompetence skupiny ORLEN Projekt, lídra v projektování a výstavbě rafinérských a petrochemických závodů. Vznik vysoce specializované inženýrské společnosti v České republice usnadní přenos projektových kompetencí a zefektivní proces řízení a realizace investic skupiny ORLEN. Tato transakce je další fází budování silné skupiny ORLEN Projekt poskytující služby skupině ORLEN. Dřívějšími fázemi činnosti ORLEN Projekt bylo převzetí inženýrské společnosti ENERGA Invest ze skupiny Energa a nákup většinového podílu v ENERGOP.

„Vybudovat silnou skupinu ORLEN Projekt znamená vytvořit pulzující kompetenční centrum, které nabídne atraktivní podmínky pro rozvoj stávajících i nových zaměstnanců. Jsem přesvědčen, že příslib získání jedinečných zkušeností a možnost neustále si zvyšovat kvalifikaci v dynamickém mezinárodním prostředí podnítí mladé inženýry, aby se k oběma společnostem připojili,“ zdůrazňuje Marcin Kasza, předseda představenstva společnosti ORLEN Projekt SA.

Hlavní činností skupiny UNIS, a.s. je realizace projektů v investiční výstavbě zaměřené do oborů zpracování ropy a zemního plynu, petrochemie, chemie a energetiky v dodavatelské formě tzv. „na klíč“ (model EPC nebo EPC-M). Společnost UNIS za 34 let své existence úspěšně realizovala více než 270 projektů EPC v Evropě, Africe a na Blízkém a Středním východě.

„Tato transakce je logické vyústění spolupráce na projektech pro skupinu ORLEN. Týmy se vzájemně znají, a tak transakce nepředstavuje pro tým Unisu zásadní změny v jejich práci. Naopak přináší nové výzvy pro účast na technologiích budoucnosti v rámci této skupiny. Navíc zkušenosti Unisu ze zahraničních projektů v ne vždy jednoduchých zemích mohou být pro skupinu ORLEN užitečné v případě expanze mimo Evropu,“ komentuje transakci Jiří Kovář, předseda představenstva skupiny UNIS.