Oslabení Černí andělé podlehli rumunskému Zalau

Oslabení Černí andělé podlehli doma rumunskému HC Zalau. Do dalšího kola Poháru EHF nastoupil Baník v okleštěné sestavě. Krátce před zápasem totiž ze hry vypadly Simona Szarková, Michaela Borovská a spolehnout se Mostečanky nemohly ani na všechny dorostenky. Přesto do utkání vstoupily odhodlaně a po celý první poločas s rumunským soupeřem držely krok.

Když těsně před koncem poločasu Dominika Zachová proměnila sedmičku, odcházely mostecké házenkářky do šaten dokonce s nejtěsnějším vedením.

Černým andělům velmi dobře vyšel i vstup do druhé půle, ve čtyřicáté druhé minutě drželi dokonce čtyřbrankový náskok. Pak ale Zalau přidalo na obrátkách a mladému mosteckému týmu došly síly. Rumunky brankový rozdíl smazaly a do konce utkání si vytvořily náskok, který už si pohlídaly.

„Bohužel se hraje na šedesát minut, ve dvaačtyřicáté minutě jsme ještě vedli 17:13, ale pak už nám došly síly, které vyvážit v evropském poháru je velmi obtížné, navíc prakticky s dorostenkami. Obrovský kompliment ale patří všem hráčkám, odevzdaly všechno a nemám jim vlastně co vytknout. S jejich nasazením jsem velmi spokojený a je sympatické, že uvěřily, že jsou schopné zápas zvládnout. Skvělý výkon podala v brance Dominika Müllnerová, protože díky jejím zákrokům jsme se od určitého času stále drželi v zápase. Pochvala za předvedený výkon ale patří všem hráčkám. Citelně nám chyběly Simona Szarková a Michaela Borovská, obzvlášť v době, kdy se snažíme vyrovnat s výpadkem Markéty Jeřábkové. Teď je otázka, koho budeme moci nasadit do středečního utkání interligy se Šaľou a následně na odvetu do Zalau,“ uvedl po utkání trenér Černých andělů Peter Dávid.

DHK Baník Most – HC Zalau 22:25 (12:11). Branky Mostu: Zachová 8, Maňáková 5, Kovářová 4, Chmelařová, Dvořáková, Janoušková, Kostelná a Šípová po 1. Rozhodčí? Barysas a Petrusis.