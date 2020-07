Osmnáctiletá Mostečanka ukradla věci za 12 000 korun

Nákupy bez platby si zřejmě oblíbila teprve osmnáctiletá dívka z Mostu. Krádeží se měla dopustit v pěti případech a chodila do různých obchodů. V drogérii měla dvakrát odcizit dekorativní kosmetiku, kterou si ukryla do kabelky a kočárku. V prodejně s oděvy měla ukrást šaty, kalhoty, šortky, tričko vše za 1 300 korun. Při odchodu byla zadržena ostrahou objektu. V prodejně se sportovním zbožím zmizela ve zkušební kabince, kde ze tří oděvů odstranila ochranné prvky a tím zboží poškodila. To měla v úmyslu odcizit. Pracovníci prodejny však její počínání odhalili a zadrželi ji. Na poškozeném zboží vznikla škoda ve výši 1 997 korun. Při další krádeži měla odcizit pudry, řasenky, linky, tělové mléko v hodnotě více než 2 400 korun. S lupem nakonec neodešla, ostraha ji přistihla. Celkem měla mladá Mostečanka napáchat škodu za 12 tisíc korun. Policisté mosteckého obvodního oddělení jí nyní sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže.